กลั้นไม่อยู่! อันเชล็อตติน้ำตาซึมยืนไว้อาลัยมาราโดนา

คาร์โล อันเชล็อตติ กุนซือเอฟเวอร์ตัน กลั้นน้ำตาแห่งความเสียใจไว้ไม่อยู่ ขณะยืนสงบนิ่งไว้อาลัยให้กับ ดิเอโก้ มาราโดนา เพื่อนรักของเขา ก่อนเกมพรีเมียร์ลีกกับ ลีดส์ ยูไนเต็ด

ทั้งสองคนเคยปะทะแข้งกันสมัยเป็นนักเตะ ก่อนจะกลายมาเป็นเพื่อนกันในเวลาต่อมา นั่นทำให้คาร์เล็ตโต้มีความผูกพันกับมาราโดนามาก ๆ

"เขาเคยเป็นคู่แข่งของผม ต่อมาเขาก็กลายเป็นเพื่อนของผม" อันเช กล่าว

"เขาถ่อมตัวมาก นี่ถือเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการฟุตบอล แต่ความทรงจำของเขาจะอยู่ตลอดไป"

"เขาคือนักเตะมหัศจรรย์ที่ช่วยวงการฟุตบอลทั่วโลก ตอนนั้นเขาคือนักเตะที่ดีที่สุดในโลก เป็นนักเตะที่ดีที่สุดที่ผมเคยแข่งด้วย"

"มันยากมากที่จะหยุดเขา คุณภาพของเขาเหลือเชื่อมาก เขาไม่เคยปริปากบ่นในสนาม"

"ผมพยายามเข้าสกัดแรง ๆ เพื่อหยุดเขา แต่เขาก็ไม่เคยบ่น ต่อมาเราก็กลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน"

"เราเจอกันในหลายงานหลังจากแขวนสตั๊ด มันเยี่ยมเสมอที่ได้ใช้เวลาร่วมกับเขา"

A tear wells up in Carlo Ancelotti's eye during the pre-match tribute to Diego Maradona. The two faced off so many times in epic showdowns between Napoli and AC Milan. Ancelotti said this week of Diego "he was my opponent then he became my friend." #EternoDiego pic.twitter.com/S0GDFh6KuS