กริมสบี้ ทาวน์ การันตี "จู๊ด ซุ่นทรัพย์-เบลล์" ตอบรับร่วมทัพทีมชาติไทยดวล สิงคโปร์-ศรีลังกา

กริมสบี้ ทาวน์ เอฟซี ทีมในฟุตบอลลีกทูของอังกฤษ ได้ออกมายืนยันผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการว่า จู๊ด ซุ่นทรัพย์-เบลล์ (Jude Soonsup-Bell) กองหน้าดาวรุ่งของทีม ได้ตอบรับการทาบทามจาก สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เพื่อเข้าร่วมเป็นตัวแทนของทีมชาติไทย
การยืนยันดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่รายชื่อผู้เล่นทีมชาติไทยชุดใหญ่ในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนนี้จะถูกประกาศออกมาอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้า
เป็นที่แน่นอนว่า กองหน้าวัย 20 ปีรายนี้ จะมีชื่ออยู่ในขุนพล "ช้างศึก" ชุดที่จะลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับ ทีมชาติสิงคโปร์ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 และ เอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก พบ ทีมชาติศรีลังกา วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 ที่กำลังจะมาถึงในปลายเดือนนี้
การตอบรับของ จู๊ด ซุ่นทรัพย์-เบลล์ ถือเป็นข่าวดีสำหรับทีมชาติไทย เนื่องจากเป็นการเสริมแนวรุกด้วยนักเตะที่มีประสบการณ์จากสโมสรในอังกฤษ