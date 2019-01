กราบหัวใจ! กาตาร์แทบไร้แฟนบอลทุกนัดจนเข้าชิงเอเชียนคัพ

ความขัดแย้งทางการเมืองในภูมิภาคอาหรับที่ดำเนินมากว่า 1 ปี ทำให้แฟนบอลกาตาร์แทบไม่มีโอกาสเข้ามาส่งเสียงเชียร์ทีมรักในสนาม

ทีมชาติกาตาร์ ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ เอเอฟซี เอเชียนคัพ 2019 ทั้งที่แทบไม่มีแฟนบอลของตัวเองเข้าไปเชียร์ในสนามเลย ด้วยการถล่มเจ้าภาพสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยับเยิน 4-0

ทัพชุดแดงขึ้นนำ 2-0 ตั้งแต่ครึ่งแรกจาก บูอาลิม คูคี และ อัลมูเอซ อาลี ซึ่งประตูนี้ทำให้เขาเป็นผู้ทำประตูรวมในทัวร์นาเมนต์เดียวสูงสุดตลอดกาลของเอเชียนคัพ เท่ากับ อาลี ดาอี ตำนานทีมชาติอิหร่าน ด้วยจำนวน 8 ประตู

กาตาร์มาปิดจ็อบด้วยอีกสองลูกในครึ่งหลัง จาก ฮัสซัน ไฮดูซ และทดเจ็บอีกลูกจากฮามิด อิสมาอีล ส่งให้พวกเขาเข้าไปชิงกับญี่ปุ่นด้วยการถล่มเจ้าบ้านยับเยิน

ตลอดทัวร์นาเมนต์ กาตาร์แทบไม่มีแฟนบอลของตัวเองเข้ามาเชียร์ในสนาม เนื่องจากประเทศของพวกเขาอยู่ระหว่างถูกคว่ำบาตรจจากซาอุดิอาระเบีย, บาห์เรน, เยเมน, อียิปต์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ด้วยข้อกล่าวหาว่าให้การสนับสนุนกลุ่มก่อการร้าย บ่อนทำลายเสถียรภาพตะวันออกกลาง ทั้งห้าประเทศไม่อนุญาตให้พลเมืองเดินทางไปมาหาสู่กัน

และแน่นอนว่ายูเออีเจ้าภาพก็ไม่อนุญาตให้ชาวกาตาร์ข้ามพรมแดนเข้ามาเชียร์ทีมรัก มีเพียงแฟนบอลชาติอื่น ๆ และผู้ที่อยู่ในยูเออีตั้งแต่แรกที่เข้ามาเชียร์ ซึ่งเสี่ยงกับการถูกปรับเป็นเงิน 500,000 ดอลลาร์ยูเออี(ราวสี่ล้านสามแสนบาท)และจำคุกสูงสุด 15 ปี ตามกฎหมายยูเออีที่ห้ามแสดงออกซึ่งการสนับสนุนต่อกาตาร์

ในเกมพบเจ้าภาพรอบรองชนะเลิศ สภากีฬาอาบูดาบีทำการกว้านซื้อตั๋วฝั่งทีมเยือนเพื่อนำไปแจกให้แฟนบอลยูเออีเข้าชมเกมนี้ฟรี แต่ก็ยังมีแฟน ๆ กาตาร์เข้าไปแสดงพลังแม้จะไม่มาก ในจังหวะที่อัลมูเอซ อาลี ทำประตูที่สอง แฟนบอลเจ้าถิ่นก็ปารองเท้าลงมาใส่ผู้เล่นกาตาร์ด้วย

Fans throwing shoes at the Qatari players after they score their 2nd goal 😲 pic.twitter.com/zCxyhZeWOc — Jordan Gardner (@mrjordangardner) January 29, 2019

นอกจากนี้ กาตาร์ยังเป็นทีมแรกที่ไม่เสียประตูตลอด 6 นัดก่อนถึงรอบชิง และเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในประวัติศาสตร์ ที่ได้เข้าชิงรายการนี้ด้วย

1⃣st ever team to not concede in opening 6 #AsianCup games

1⃣st ever #AsianCup final stage appearance for @QFA



Qatar are writing their names in the history books! pic.twitter.com/uwJLiTGGFu — #AsianCup2019 (@afcasiancup) January 29, 2019

กาตาร์จะเข้าไปพบกับญี่ปุ่น แชมป์สี่สมัย ในเอเชียนคัพ 2019 นัดชิงชนะเลิศครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพวกเขา แข่งขันวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2019 ที่สนาม ซัยยิด สปอร์ต ซิตี้ กรุงอาบูดาบี