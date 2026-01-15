กระแสแรง! ฟีฟ่าเผยแฟนทั่วโลกแห่ยื่นจองตั๋วฟุตบอลโลกกว่า 500 ล้านใบ

FIFA เผยยอดคำขอซื้อตั๋วฟุตบอลโลก 2026 ในรอบ Random Selection Draw พุ่งทะลุ 500 ล้านคำขอ ภายในเวลาเพียง 33 วัน (11 ธ.ค. 2025 – 13 ม.ค. 2026) นับเป็นสถิติใหม่ของวงการกีฬาโลก
โดย FIFA รายงานว่ามีการยื่นคำขอเฉลี่ยวันละ 15 ล้านใบจากแฟนบอลในทุกประเทศและสมาชิกทั้ง 211 ชาติ สะท้อนความนิยมระดับโลกของฟุตบอลโลกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ขยายเป็น 48 ทีม
นอกจาก 3 เจ้าภาพอย่าง สหรัฐอเมริกา, เม็กซิโก และแคนาดา ประเทศที่แฟนบอลยื่นจองตั๋วมากที่สุด ได้แก่ เยอรมนี, อังกฤษ, บราซิล, สเปน, โปรตุเกส, อาร์เจนตินา และโคลอมเบีย
โดยเกมที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับคือ โคลอมเบีย พบ โปรตุเกส ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน ที่ไมอามี, เม็กซิโก พบ เกาหลีใต้ ที่กัวดาลาฮารา ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน, รอบชิงชนะเลิศที่นิวยอร์ก นิวเจอร์ซีย์ ในวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม, แมตช์เปิดสนามระหว่างเม็กซิโกและแอฟริกาใต้ ที่เม็กซิโกซิตี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน และรอบ 32 ทีมสุดท้าย ที่โตรอนโต ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม – ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความน่าสนใจอย่างยิ่งของทั้งแมตช์สำคัญและรอบน็อกเอาต์ในทั้งสามประเทศเจ้าภาพ
จานนี อินฟานติโน ประธาน FIFA กล่าวว่า “ยอดคำขอกว่า 500 ล้านใบในเวลาเพียงเดือนเดียว ไม่ใช่แค่ความต้องการ แต่คือเสียงสะท้อนจากแฟนบอลทั่วโลก ฟุตบอลโลก 2026 จะยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา”
หลังปิดรับคำขอ FIFA จะตรวจสอบและจัดสรรตั๋วด้วยระบบสุ่มเพื่อความเป็นธรรม ผู้ยื่นจองจะทราบผลทางอีเมล ไม่เร็วกว่า 5 กุมภาพันธ์ ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ยังมีโอกาสซื้อในรอบ Last-Minute Sales ซึ่งจะเปิดก่อนทัวร์นาเมนต์และขายแบบมาก่อนได้ก่อน
FIFA ย้ำให้แฟนบอลซื้อบัตรผ่านช่องทางทางการที่ FIFA.com/tickets เท่านั้น พร้อมมีระบบ Resale/Exchange Marketplace อย่างเป็นทางการ และแพ็กเกจ Hospitality สำหรับผู้ที่ต้องการประสบการณ์ระดับพรีเมียม
ทั้งนี้ ตั๋วแข่งขันไม่รับประกันการเข้าประเทศ แฟนบอลควรตรวจสอบเงื่อนไขวีซ่าของประเทศเจ้าภาพล่วงหน้า