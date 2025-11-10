Pep Guardiola Manchester City 2025Getty Images
สันติภพ เหลืองอ่อน

กระตุ้นก่อนดวลลิเวอร์พูล! 'เป๊ป'เผยบทสนทนากับลูกทีม หลังอาร์เซนอลเสมอซันเดอร์แลนด์

เป๊ป กวาร์ดิโอลา เฮดโค้ช แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เผยบทสนมนาระหว่างเขากับลูกทีม เมื่อรู้ว่า อาร์เซนอล สะดุดเสมอกับ ซันเดอร์แลนด์

เรือใบสีฟ้า โชว์ฟอร์มโหดเปิดบ้าน เอาชนะ ลิเวอร์พูล 3-0 ในศึกพรีเมียร์ลีกค่ำคืนที่ผ่านมา ทำให้ไล่ตามไอ้ปืนใหญ่เหลือ 4 คะแนน ซึ่งกุนซือชาวสเปนเผยว่าได้บอกลูกทีมก่อนเกมว่าเป้าหมายสำคัญไม่ใช่แค่การลดช่องว่างบนตาราง แต่คือการพิสูจน์ว่า ซิตี้ ยังสามารถต่อกรกับ ลิเวอร์พูล ได้

ในห้องแถลงข่าวหลังเกม กวาร์ดิโอลา เล่าย้อนตอนที่ทราบผลเสมอของ อาร์เซนอล ว่า

ผมมั่นใจเลยว่าตอน อาร์เซนอล โดนตีเสมอในช่วงท้ายเกม หลายคนคงคิดว่า ‘โอ้ ในที่สุดพวกเขาก็พลาดแล้ว’ ซึ่งมันสามารถเกิดขึ้นได้ และผมก็ไม่แปลกใจกับสิ่งที่ซันเดอร์แลนด์ทำ พวกเขาเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมและเล่นได้ดีมากในปีนี้

จากนั้นเป๊ปเผยสิ่งที่เขาพูดกับลูกทีมก่อนเกมพบลิเวอร์พูลว่า

Premier League
Fulham crest
Fulham
FUL
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Sunderland crest
Sunderland
SUN

ผมบอกนักเตะว่า อย่าออกไปเล่นเพราะ อาร์เซนอล ไม่ชนะ แต่จงเล่นเพราะเราเชื่อในตัวเอง เราต้องแสดงให้เห็นว่าเราสามารถแข่งขันกับทีมอย่าง ลิเวอร์พูล ได้ และวันนี้พวกเขาก็ทำได้อย่างที่ผมหวังไว้

กวาร์ดิโอลา ยังกล่าวถึงความรู้สึกถึงการคุมทีมนัดที่ 1,000 ในอาชีพโค้ชของเขาด้วยว่า

มันเป็นเกมที่พิเศษสำหรับผมจริง ๆ และผมภูมิใจกับทีมนี้มาก พวกเขาไม่เคยยอมแพ้ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตาม

โฆษณา