กระตุ้นก่อนดวลลิเวอร์พูล! 'เป๊ป'เผยบทสนทนากับลูกทีม หลังอาร์เซนอลเสมอซันเดอร์แลนด์

เป๊ป กวาร์ดิโอลา เฮดโค้ช แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เผยบทสนมนาระหว่างเขากับลูกทีม เมื่อรู้ว่า อาร์เซนอล สะดุดเสมอกับ ซันเดอร์แลนด์
เรือใบสีฟ้า โชว์ฟอร์มโหดเปิดบ้าน เอาชนะ ลิเวอร์พูล 3-0 ในศึกพรีเมียร์ลีกค่ำคืนที่ผ่านมา ทำให้ไล่ตามไอ้ปืนใหญ่เหลือ 4 คะแนน ซึ่งกุนซือชาวสเปนเผยว่าได้บอกลูกทีมก่อนเกมว่าเป้าหมายสำคัญไม่ใช่แค่การลดช่องว่างบนตาราง แต่คือการพิสูจน์ว่า ซิตี้ ยังสามารถต่อกรกับ ลิเวอร์พูล ได้
ในห้องแถลงข่าวหลังเกม กวาร์ดิโอลา เล่าย้อนตอนที่ทราบผลเสมอของ อาร์เซนอล ว่า
“ผมมั่นใจเลยว่าตอน อาร์เซนอล โดนตีเสมอในช่วงท้ายเกม หลายคนคงคิดว่า ‘โอ้ ในที่สุดพวกเขาก็พลาดแล้ว’ ซึ่งมันสามารถเกิดขึ้นได้ และผมก็ไม่แปลกใจกับสิ่งที่ซันเดอร์แลนด์ทำ พวกเขาเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมและเล่นได้ดีมากในปีนี้”
จากนั้นเป๊ปเผยสิ่งที่เขาพูดกับลูกทีมก่อนเกมพบลิเวอร์พูลว่า
“ผมบอกนักเตะว่า อย่าออกไปเล่นเพราะ อาร์เซนอล ไม่ชนะ แต่จงเล่นเพราะเราเชื่อในตัวเอง เราต้องแสดงให้เห็นว่าเราสามารถแข่งขันกับทีมอย่าง ลิเวอร์พูล ได้ และวันนี้พวกเขาก็ทำได้อย่างที่ผมหวังไว้”
กวาร์ดิโอลา ยังกล่าวถึงความรู้สึกถึงการคุมทีมนัดที่ 1,000 ในอาชีพโค้ชของเขาด้วยว่า
“มันเป็นเกมที่พิเศษสำหรับผมจริง ๆ และผมภูมิใจกับทีมนี้มาก พวกเขาไม่เคยยอมแพ้ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตาม”