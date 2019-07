กุนซือไดนาโม บูคาเรสต์ถูกหามส่งรพ.หลังหัวใจวายระหว่างเกมลีก

ยูเกน เนอาโก กุนซือของทีม ไดนาโม บูคาเรสต์ ถูกหามส่งโรงพยาบาลระหว่างคุมทีมอยู่ข้างสนามในเกมลีก หลังเกิดอาการหัวใจวาย

เกมลีกสูงสุดของประเทศโรมาเนีย เป็นการพบกันระหว่าง เจ้าบ้านไดนาโม บูคาเรสต์ พบกับ คราอิโอวา โดยขณะที่ทำการแข่งขันไปได้ราว 20 นาที กุนซือของเจ้าบ้านมีอาการแน่นหน้าอก และหายใจติดขัดก่อนที่จะหมดสติที่ม้านั่งสำรอง

โดยหลังจากนั้น รถพยาบาลได้เข้ามาทำการปฐมพยาบาลในทันที และได้มีการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าทันที ก่อนที่อาการของกุนซือวัย 51 ปีจะทรงตัวและนำส่งโรงพยาบาลต่อไป โดยขณะที่อาการของเจา้ตัวยังอยู่ในอาการทรงตัว

ทั้งนี้ นักข่าวท้องถิ่นได้มีการเปิดเผยว่า เนอาโก มีอาการเครียดอย่างหนักจากความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยราบรื่นนักของเจ้าตัวกับเจ้าของสโมสร ซึ่งทำเจ้าตัวถึงกับกินไม่ได้ และเอาแต่กินกาแฟและสูบบุหรี่อย่างหนัก จนเกิดเรื่องในเกมดังกล่าว

BREAKING NEWS: Absolutely shocking stuff during the big Dinamo vs Craiova derby! Dinamo manager Neagoe collapsed on his bench. He is now taken care of by the doctors on the ambulance. Players are crying, fans petrified. Shocking scenes! pic.twitter.com/mSNHweOZmZ