บีจี - พลังกาญจน์ เอฟซีBG
สันติภพ เหลืองอ่อน

กดกริ่งตาม 4 ครั้ง! พลังกาญจน์โดนปรับ 10,000 บาท ทำเกมเยือน บีจี เริ่มช้า 3.33 นาที

คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท ของ สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ สั่งปรับ พลังกาญจน์ เอฟซี 10,000 บาท หลังออกจากห้องแต่งตัวล่าช้า ทำเกมเริ่มช้ากว่ากำหนด 3 นาที 33 วินาที ในศึกบีวายดี ซีไลออน ซิกส์ ลีกหนึ่ง

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในเกมไทยลีก 1 คู่ระหว่าง บีจี ปทุม ยูไนเต็ด พบ พลังกาญจน์ เอฟซี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2568 โดยก่อนการแข่งขัน ในที่ประชุมผู้จัดการทีมได้มีการกำหนดชัดเจนให้ทั้งสองสโมสรพร้อมกันที่ใต้อุโมงค์เวลา 18.50 น. และเดินลงสนามเวลา 18.52 น. ซึ่งทีมถ่ายทอดสดได้เน้นย้ำเรื่องความตรงต่อเวลาแล้วล่วงหน้า

อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงเวลา 18.50 น. สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ออกมาพร้อมเข้าแถวตามกำหนด ขณะที่สโมสรพลังกาญจน์ เอฟซี ยังไม่ออกจากห้องแต่งตัว ทำให้มีการกดกริ่งเรียกถึง 4 ครั้ง คือเวลา 18.50 น., 18.51 น., 18.52 น. และ 18.53 น. รวมถึงผู้ควบคุมการแข่งขันต้องเดินไปเรียกที่หน้าห้องด้วยตนเอง ก่อนที่นักเตะพลังกาญจน์ เอฟซี จะเริ่มทยอยออกมา และนักเตะคนสุดท้ายเข้าแถวในเวลา 18.54 น. ซึ่งถือว่าล่าช้ากว่ากำหนด 4 นาที

หลังจากนั้นยังมีขั้นตอนพิธีการก่อนเกม ทั้งการมอบลูกฟุตบอลแข่งขันโดยนักกีฬาตะกร้อลอดห่วงหญิงทีมชาติไทย เจ้าของเหรียญทองซีเกมส์ล่าสุด การยืนไว้อาลัยกลางสนาม และการรวมพลังบูมของทีม ก่อนที่ผู้ควบคุมการแข่งขันจะรอให้ผู้รักษาประตูของพลังกาญจน์ เอฟซี เข้าประจำตำแหน่งในเขตโทษครบถ้วน แล้วจึงเริ่มนับถอยหลังอย่างเป็นทางการ

สุดท้าย ผู้ตัดสินเป่านกหวีดเริ่มการแข่งขันจริงในเวลา 19.03.33 น. ซึ่งช้ากว่ากำหนดเดิม 3 นาที 33 วินาที

จากเหตุการณ์ดังกล่าว คณะพิจารณาวินัยและมารยาทมีมติลงโทษ สโมสรพลังกาญจน์ เอฟซี ฐานไม่ปฏิบัติตามกำหนดการ ขั้นตอน และการนับเวลาถอยหลัง (Official Countdown) มีความผิดตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษ บทที่ 3 หมวดที่ 2 ข้อ 3.6 ความผิดครั้งที่สอง ปรับเงินจำนวน 10,000 บาท

