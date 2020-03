กักตัวยกทีม! แฮร์ธาพบแข้งป่วยโควิด-19 รายแรก

แฮร์ธา เบอร์ลิน สั่งทุกคนในทีมกักตัวเป็นเวลา 14 วัน หลังพบนักเตะรายหนึ่งในทีมติดเชื้อ โควิด-19 แต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายชื่อในตอนนี้

ไวรัสโคโรนากำลังลุกลามไปสู่วงการฟุตบอลเยอรมัน หลังมีแข้งหลายรายถยอยกันติดเชื้อนี้ และนั่นส่งผลให้บุนเดสลีกาต้องสั่งเลื่อนการแข่งไปจนถึงวันที่ 2 เมษายน

โดยล่าสุดก็เป็นหนึ่งในนักเตะของทัพหญิงชราที่ติดเชื้อโควิด-19 และนั่นทำให้สโมสรต้องสั่งกักตัวผู้เล่น, โค้ช และสตาฟฟ์ทั้งหมด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสนี้

One of our players has unfortunately tested positive for Coronavirus. All players, coaches and backroom staff will now undergo the recommended 14-day isolation period. pic.twitter.com/vQcv7R7x9f