ทำนายผลบอล RB Leipzig vs Borussia Dortmund Predictions และคำแนะนำในการเดิมพัน: Leipzig บอก Dortmund ยังห่างชั้น

เราขอแบ่งปันการทำนายผลและคำแนะนำในการเดิมพันเล็กๆ น้อยๆ สำหรับบุนเดสลีการะหว่าง RB Leipzig และ Borussia Dortmund

เหลือแค่อีก 4 เกมเท่านั้นในบุนเดสลีกา ซึ่งทำให้นัดที่จะแข่งในบ่ายวันเสาร์นี้ที่ Red Bull Arena เป็นนัดสำคัญอย่างยิ่งในการคว้าแชมเปียนส์ลีกในฤดูกาลหน้า

RB Leipzig ถือว่าฟอร์มดีใช้ได้ เนื่องจากครองอันดับที่สี่อยู่ นำสองแต้มเหนือ Borussia Dortmund

ทีมเยือนจะต้องพยายามทำแต้มสามแต้มให้ได้หมดถ้าอยากคุมชะตาตัวเองแล้วไปเข้าแข่งขันระดับชิงชนะเลิศของยุโรปในฤดูกาลหน้า

อย่างไรก็ตาม Leipzig อาจมีความหวังที่จะปีนไปสู่อันดับที่สาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ Stuttgart พ่ายให้กับแชมป์บุนเดสลีกาอย่าง Bayer Leverkusen

หากเสาร์นี้ Leipzig ชนะล่ะก็ จะทำให้ Leipzig เดินหน้าเข้าการเป็นแชมป์ได้ง่ายๆ ต้องมาดูกันแล้วล่ะว่า

ทีมเจ้าบ้านอาจจะอยากเสมอ เพราะว่า Borussia Dortmund ยังไงก็ตีตื้นไม่ได้ เพราะเหลืออีกแค่สามนัดเท่านั้นให้เล่น

คำแนะนำในการเดิมพันนัด RB Leipzig vs Borussia Dortmund

ยังไง Benjamin Sesko ก็ต้องทำประตูแน่ @ 2.31 ที่ M88

Matchbet & both teams to score - RB Leipzig & Yes @ 2.72 ที่ M88

ผลครึ่งเวลา/เต็มเวลา - เสมอ/RB Leipzig @ 5.20 ที่ M88

อัตราต่อรองมาจากเว็บเจ้ามือและอาจเปลี่ยนแปลงได้หลังจากเวลาที่โพส

บุกกันหนัก

ในฤดูกาลนี้ มีเพียงแชมป์ลีกแล Bayern Munich เท่านั้นที่ทำประตูได้มากกว่า RB Leipzig (69)

ความคล่องตัวของทีมเจ้าบ้านในการตีประตูนั้นต้องยกเครดิตให้กับ Lois Openda และ Benjamin Sesko ไปเลย เพราะสองคนนี้ร่วมกันทำประตูให้ RB Leipzig ในลีกถึง 47%

Sesko ได้ประตูไปทั้งหมด 10 ประตูในฤดูกาลนี้ โดยทำประตูได้ 3 ประตูในลีก ในสามเกมก่อนการแข่งขันสุดสัปดาห์นี้

เมื่อมีนักเตะสโลวีเนียเป็นคู่ขากับ Openda พวกเราก็คิดว่าเขามีโอกาสในการทำประตูและจะไม่ทำให้กองเชียร์ผิดหวังแน่นอน

สรุปคำแนะนำในการเดิมพัน RB Leipzig vs Borussia Dortmund คำแนะนำที่ 1 : ยังไง Benjamin Sesko ก็ต้องทำประตูแน่ @ 2.31 ที่ M88

ยิงกันเต็มๆ

Leipzig นั้นถือไพ่เหนือกว่าเห็นๆ เมื่อเล่นที่สนามใหญ่ของตัวเอง เพราะว่าจาก 15 เกมในบ้าน แพ้ไปแค่ 2 นัดเท่านั้น

ทีมของ Marco Rose นั้นยังไม่เคยแพ้เลยใน 8 เกมที่ผ่านมา แถมยังชนะสามเกมสุดท้ายไปอีกt

แต่ก็เห็นๆ กันอยู่ว่า Dortmund ยังไม่เคยแพ้เลยในนัดบุนเดสลีกา 10 นัดที่ผ่านมา และแพ้ไปแค่ 1 จาก 15 นัดที่เล่นนอกบ้านในฤดูกาลนี้

ทีมกระทิงแดงได้เอาชนะทีมดำเหลือง ใน 4 จาก 5 นัดที่เพิ่งเจอกันล่าสุด รวมถึงฤดูกาลที่แล้วด้วย โดย 3 นัดจากนัดล่าสุดนั้นทั้งสองทีมทำคะแนนได้หมด และ 60% ของเกมที่ Leipzig เล่นนั้นก็ให้ผลลัพธ์ออกมาแบบเดียวกันเป๊ะ

ทีมของ Edin Terzić ทำประตูได้อย่างน้อย 1 ประตูใน 5 ลีกนอกบ้านที่ผ่านมา แต่ 3 นัดล่าสุดใน 5 นัดนั้นพวกเขาทำประตูได้

สรุปคำแนะนำในการเดิมพัน RB Leipzig vs Borussia Dortmund คำแนะนำที่ 2: Leipzig ชนะ & สองทีมได้คะแนน - RB Leipzig & ใช่ @ 2.72 ที่ M88

มาดูกันครึ่งหลัง

ดูๆ แล้วสองทีมนี้น่าจะซัดกันนัว และครึ่งแรกอาจจะเสมอหลังจาก 45 นาที

จาก 13 นัดใน 30 นัด Leipzig เองทำประตูเสมอในครึ่งแรกมาตลอด และ 7 ใน 13 นั้นพวกเขาเอาชนะได้เมื่อจบเกม

ขณะเดียวกัน Dortmund ก็ทำเสมอในครึ่งแรกได้ตลอดระยะเวลา 12 นัด และจาก 12 นัดนี้ มีเพียง 3 นัดที่แพ้เมื่อจบเกม และ 2 จาก 3 นัดนั้นพวกเขาเป็นทีมเยือน

สองทีมนี้ขับเคี่ยวกันมันส์แน่นอน และเราคิดว่า Leipzig จะเอาชนะ Dortmund ไปได้ 3-2 ในวันเสาร์นี้

สรุปคำแนะนำในการเดิมพัน RB Leipzig vs Borussia Dortmund คำแนะนำที่ 3: ผลครึ่งเวลา/เต็มเวลา - เสมอ/RB Leipzig @ 5.20 ที่ M88