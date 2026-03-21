Két villanás döntött a ZTE-Újpest meccsen

Az Újpest ellen sem szakadt meg a ZTE veretlenségi sorozata, a kék-fehérek immár hét bajnoki óta veretlenek (legutóbb február 1-én, a Nyíregyháza ellen maradtak pont nélkül), ezúttal Szendrei és Calderon góljaival tartották otthon a három pontot.

A meccset az Újpest kezdte jobban, Brodic hamar megszerezhette volna a vezetést, ám óriási helyzetben öt méterről az égbe lőtte a labdát. Ezt követően a hazai együttes átvette a kezdeményezést, előbb Joao Victor, majd Skribek Alen tekerése kerülte el néhány centivel a felső sarkot. A lila-fehérek szervezetten védekeztek, a ZTE-től többnyire csak távoli átlövésre futotta, amikor pedig fellazult az ellenfél védelme, nem tudták lövéssel befejezni a kecsegtető akciót.

A fordulás után az Újpest is mutatott valamit a kapu előtt, előbb Brodic lövése suhant el a bal sarok mellett, majd Ljujics fejelt a léc fölé. A 72. percben közel került a vezetés megszerzéséhez a hazai csapat, miután Maxsuell lövését középre ütötte ki Banai, az érkező Joao Victor viszont a léc fölé bólintott.

Három perccel később viszont megszületett a mérkőzés egyetlen gólja, egy bal oldali beadás után nem tudott felszabadítani a vendég védelem, a lecsorgó labda Szendrei elé került, aki öt méterről kilőtte a jobb alsó sarkot. A gólszerző később duplázhatott volna, ám tekerése kifelé pattant a lécről – ezúttal viszont ez is belefért a hazaiaknak, a 93. percben ugyanis az Újpest mindent egy lapra feltéve támadott, egy villámgyors hazai kontra végén viszont Calderon megduplázta az előnyt.

Győzelmével a ZTE a negyedik helyre jött fel a tabellán, míg az Újpest nem tudott erőt meríteni a Kisvárda elleni győzelméből.

