Goal.com
Live
ZTE FCFacebook/ZTE
GOAL

Két villanás döntött a ZTE-Újpest meccsen

A Zalaegerszeg tovább menetel a bajnokságban: Szendrei és Calderon góljaival az Újpest ellen is otthon tartotta a három pontot, így a kék-fehérek immár hét bajnoki óta nem találtak legyőzőre.

Az Újpest ellen sem szakadt meg a ZTE veretlenségi sorozata, a kék-fehérek immár hét bajnoki óta veretlenek (legutóbb február 1-én, a Nyíregyháza ellen maradtak pont nélkül), ezúttal Szendrei és Calderon góljaival tartották otthon a három pontot.

A meccset az Újpest kezdte jobban, Brodic hamar megszerezhette volna a vezetést, ám óriási helyzetben öt méterről az égbe lőtte a labdát. Ezt követően a hazai együttes átvette a kezdeményezést, előbb Joao Victor, majd Skribek Alen tekerése kerülte el néhány centivel a felső sarkot. A lila-fehérek szervezetten védekeztek, a ZTE-től többnyire csak távoli átlövésre futotta, amikor pedig fellazult az ellenfél védelme, nem tudták lövéssel befejezni a kecsegtető akciót.

A fordulás után az Újpest is mutatott valamit a kapu előtt, előbb Brodic lövése suhant el a bal sarok mellett, majd Ljujics fejelt a léc fölé. A 72. percben közel került a vezetés megszerzéséhez a hazai csapat, miután Maxsuell lövését középre ütötte ki Banai, az érkező Joao Victor viszont a léc fölé bólintott.

Három perccel később viszont megszületett a mérkőzés egyetlen gólja, egy bal oldali beadás után nem tudott felszabadítani a vendég védelem, a lecsorgó labda Szendrei elé került, aki öt méterről kilőtte a jobb alsó sarkot. A gólszerző később duplázhatott volna, ám tekerése kifelé pattant a lécről – ezúttal viszont ez is belefért a hazaiaknak, a 93. percben ugyanis az Újpest mindent egy lapra feltéve támadott, egy villámgyors hazai kontra végén viszont Calderon megduplázta az előnyt.

Győzelmével a ZTE a negyedik helyre jött fel a tabellán, míg az Újpest nem tudott erőt meríteni a Kisvárda elleni győzelméből.

OTP Bank Liga NB I
ZTE FC crest
ZTE FC
ZAL
Kisvárda crest
Kisvárda
KIS
OTP Bank Liga NB I
Újpest FC crest
Újpest FC
UJP
MTK Budapest crest
MTK Budapest
BUD

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default


Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
Hirdetés