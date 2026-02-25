Lehullt a függöny – kezdődik a 2. felvonás? Xavi visszatérhet!

A Marca úgy tudja, a marokkói szövetség meg van győződve arról, hogy Xavi gyorsan fel tudná venni a ritmust, és át tudná venni a csapat irányítását. Marokkó kijutott a 2026-os világbajnokságra, a tornán Brazíliával, Skóciával és Haitivel került egy csoportba.

A The Athletic ugyan arról írt, hogy a pletykák ellenére Regragui hivatalosan még nem távozott a posztjáról, ugyanakkor az amerikai lap is megerősítette, hogy Xavi szerepel a lehetséges utódok listáján. Megállapodás azonban egyelőre nem született a felek között.

Marokkó nem szerepel Xavi listáján

Xavi korábban a The Athleticnek adott interjújában elmondta, mely bajnokságokat követi legszívesebben:

„Elsősorban a La Ligát nézem, utána a Premier League-et. A francia bajnokságot kevésbé, de néha megnézem a PSG-t vagy a Marseille-t – főleg a párizsiakat. Olaszországban a Comót követem, mert van ott két barátom, Sergi Roberto és Cesc Fàbregas. Szaúd-Arábiában és Katarban is vannak jó barátaim, így az ottani ligákat is figyelem. Sokat nézek meccseket, imádom a futballt. Panamát is követem, mert egy barátom ott dolgozik. Néha pedig az indiai bajnokságba is belenézek, mert sok spanyol edző dolgozik ott”

– árulta el a spanyol edző, aki Marokkót nem említette.

A 46 éves tréner 2024 júniusában távozott a Barcelonától, azóta nem vállalt sehol sem vezetőedzői munkát.



Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.