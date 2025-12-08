Mohamed Szalah az elmúlt napok egyik legnagyobb vihart kavart megszólalását produkálta, amikor nyíltan azt állította: a Liverpool „busz alá lökte” őt, és nem kapja meg a tiszteletet, amelyet hosszú éveken át nyújtott teljesítménye alapján megérdemelne. A Manchester United legendája, Wayne Rooney szerint azonban éppen Szalah az, aki épp elárulja a klubját, és ezzel akár a saját liverpooli örökségét is veszélybe sodorhatja.

Legendából konfliktusforrás?

Szalah 420 mérkőzésen szerzett 250 góljával vitathatatlan ikon az Anfielden. Két bajnokságot, egy Bajnokok Ligáját és számos egyéni elismerést nyert, 2025 nyarán pedig új, két évre szóló szerződést is aláírt. Sokan úgy gondolták, a klub történetének legnagyobb alakjai között már biztos helye van.

Ehhez képest az idei szezon teljes káoszba torkollott. Szalah a Leeds elleni 3–3-as döntetlent is a kispadról nézte végig, majd nyilvánosan fakadt ki.

Rooney: „Slotnak azonnal ki kell tennie a csapatból”

Rooney legújabb BBC-podcastjában különösen éles kritikával illette Szalah viselkedését:

„Arne Slotnak azonnal jeleznie kell a tekintélyét. Be kell hívnia Szalaht, és közölnie kell vele: ’nem utazol velünk’. Amit mondott, az elfogadhatatlan. Menjen el az Afrika Kupára, hagyja, hogy lenyugodjanak a kedélyek.”

A korábbi angol válogatott csapatkapitány szerint Szalah hibázott, mikor nyilvánossá tette elégedetlenségét:

„Elképesztő, amit tett. Ezzel a saját örökségét rombolja le Liverpoolban. Nagyon szomorú lenne, ha mindent eldobna, amit felépített. Teljesen rosszul állt hozzá.”

„Nincs olyan, hogy kiérdemelt hely a kezdőben”

Salah egyik legvitatottabb mondata az volt, hogy szerinte nem kellene „minden nap megküzdenie” a helyéért, mert azt ő már korábban kiérdemelte. Rooney erre is külön reagált:

„Ilyen mentalitás nem létezhet. Mindannyian megöregszünk, és Szalah idén nincs a legjobb formájában. Ha valaki azt mondja, hogy neki nem kell bizonyítania… nos, én csapattársként nagyon nem lennék boldog. Ezzel a csapattársait, edzőjét és a szurkolókat is megbántotta.”

Rooney szerint Szalah szavai rossz energiát visznek az öltözőbe, különösen az új játékosok közé, akiket Arne Slot épp próbál beépíteni.

A Sky Sport információi szerint Szalah nem utazik el az Internazionale elleni keddi Bajnokok Ligája-mérkőzésre. Könnyen lehet, hogy Slot és a klub vezetése ezzel kívánja jelezni: az egyiptomi támadó túl messzire ment nyilatkozatával.

Slotnak így újabb tűzoltó feladat jut majd a meccs előtti sajtótájékoztatón, amely ismét elvonja a figyelmet a pályán látott problémák orvoslásáról.

