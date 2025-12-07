A Liverpool az elmúlt hónapokban példátlan válságba került, a Vörösök az utolsó 15 tétmérkőzésükből mindössze 4-et tudtak megnyerni, a sikertelenség miatt pedig egyre nő a feszültség a játékosok körében is. A Liverpool szombaton a Leeds United ellen sem tudott kimászni a gödörből, Szoboszlai Dominikék annak ellenére játszottak 3-3-as döntetlent, hogy 2-0-ra és 3-2-re is vezettek a találkozón.

A 80. percben Szoboszlai Dominik egy okos góllal szerezte meg a vezetést a Mersey-partiak javára a Leeds United ellen – ekkor úgy tűnt, hogy azzel a találattal, ha nehezen is, de behúzzák a három pontot a vendégek, azonban a 96. percben Ao Tanaka egy szöglet után megvillant, így végül 3-3-as döntetlennel zárult a találkozó.

A Liverpool busz alá dobta a Mohamed Szalaht, vagy fordítva?

A lefújást követően Arne Slot vezetőedző és Szoboszlai Dominik is csalódottan értékelték a 3-3-as döntetlent, de az elmúlt közel 24 órában mindenki egy bizonyos interjúról, Mohamed Szalah interjújáról beszélt. Az egyiptomi játékos megelégelte, hogy az utolsó három bajnokin rendre csak a kispadon kapott helyet, és hogy a West Ham United és a Leeds United végül még csereként sem kapott lehetőséget Arne Slottól. A 33 éves klublegenda úgy érzi, hogy a csapat a busz alá dobta:

„Nem hiszem el, nagyon-nagyon csalódott vagyok - kezdte a 33 éves támadó. Annyi mindent tettem ezért a klubért az évek során, különösen a tavalyi szezonban. Most meg a padon ülök, és nem tudom, miért. Úgy tűnik, a klub a busz alá lökött. Így érzem. Szerintem teljesen egyértelmű, hogy valaki azt szeretné, ha én vinném el a balhét mindenért.

„De szerintem nem én vagyok a probléma. Nagyon sokat tettem ezért a klubért. Azt a tiszteletet szeretném megkapni, amit megérdemlek. Nem kell minden nap a helyemért harcolnom, mert én azt kiérdemeltem. Nem vagyok nagyobb senkinél, de a helyemet igenis kiérdemeltem.”

– Képzeljétek el, mennyire rossz ez, hogy erre a kérdésre egyáltalán válaszolnom kell – válaszolta Szalah arra a kérdésre, hogy megbánta-e, hogy áprilisban hosszabbított.

– Fáj. Még a kérdés is fáj. Ezt a klubot soha nem fogom megbánni. Azt hittem, hosszabbítok és itt fejezem be a pályafutásomat, de nem így alakul. Ugyanakkor egyáltalán nem bánom, hogy hosszabbítottam – hangsúlyozta az egyiptomi szélső.

– Valahogy vége lesz, de a fejemben az jár: miért kell így végződnie? Öt hónappal ezelőtt még minden egyéni díjat megnyertem, annyira fitt voltam – miért menne ez most ilyen irányba? Sajnálom, mindenki rossz formában van, és mégis nekem kell most megvédenem magam – értetlenkedett Mohamed Szalah.

Talán ezek voltak a Mohamed Szalah interjú legerősebb mondatai. Az egyiptomi támadó jól láthatóan frusztrált, nemcsak a csapat eredményei miatt, hanem amiatt is, hogy csak a kispadot koptatja. Jól látható továbbá az is, hogy Szalah kapcsolata megromlott Arne Slot vezetőedzővel, és hogy a kétszeres Premier League gólkirály fejében már az is megfordult, hogy távozni fog a klubtól.

A szurkolók a távozását követelik

A Sky Sports megkérdezte a szurkolókat, mit gondolnak a szebb napokat is megélt támadó kirohanásáról. A szurkolók véleménye ugyan megoszlik, de a szimpatizánsok többsége – közel 75%-a – úgy gondolja, hogy mindenkinek jobb lenne, ha az renitens támadó januárban távozna Liverpoolból.

A Magyar Nemzet több kommentet is kiszúrt a Sky Sports cikke alatt, a többségük szerint Szalah jobban tenné, ha inkább a távozás mezejére lépne:

„Szalah borzalmas volt mostanában, jobban idegesít, hogy Slotnak ilyen sok mérkőzés kellett, hogy a kispadra tegye őt. Az ilyen viselkedés nem méltó a Liverpoolhoz, valószínűleg ez az út vége Mo számára.”

„Köszönjük az emlékeket, Mo! Utálnám, ha így érne véget, de úgy hangzik, mintha hadat üzent volna Slotnak. Ha kapunk érte némi pénzt a szaúdi ligából, hagyjuk távozni, így megspórolva a négyszázezer fontos heti fizetését.”

„Slotnak távoznia kell! Elérte, hogy az elmúlt évek legjobbja így érezzen. Slot olyan, mint a kis hal egy nagy tóban.”

„Mindkét oldalról kell nézni a dolgokat. Szalah pocsékul teljesít az idényben, de aligha kapja meg a támogatást, amelyre szüksége lenne a klubtól, talán inkább a rendszert és a mögötte lévő játékosokat kellene megvizsgálnunk, mielőtt levonnánk bármilyen következtetést.”

Szalah decemberben bizonytalan időre távozik

A 33 éves szélső december 15-én Marokkóba utazik, ahol az egyiptomi válogatottat fogja képviselni az Afrikai Nemzetek Kupáján. A kérdés már csak az, hogy Szalah még visszatér-e az AFCON-ról Liverpoolba, vagy a Sunderland elleni bajnokin láthattuk utoljára a klub színeiben.

