A sokkoló pillanatok után kiderült, mennyire súlyos Vinícius sérülése

A Real Madrid szurkolói megkönnyebbülhettek, miután kiderült, hogy Vinícius Júnior nem szenvedett súlyos sérülést a brazil válogatottnál. Bár a 25 éves szélső több edzést is kihagyott a Horvátország elleni meccs előtt, nem kell hosszabb kihagyásra számítani az esetében.

Elővigyázatosságból pihentették

Aggodalomra adott okot, hogy a 25 éves szélső nem vett részt a közös tréningeken Orlandóban, helyette edzőtermi regenerációs munkát végzett. A beszámolók szerint izomfáradtságra panaszkodott a Franciaország elleni intenzív felkészülési meccs után, ezért felmerült, hogy ő is a Real Madrid sérültjeinek listáját gyarapíthatja.

A COPE újságírója, Miguel Ángel Díaz azonban megnyugtató hírekkel szolgált:

„Vinícius jól van, ha nem játszik Horvátország ellen, az csak elővigyázatosságból történik"

– húzta alá az Díaz.

A brazil támadó várhatóan bevethető lesz a Real Madrid jövő hétvégi mallorcai bajnokiján, ami hatalmas könnyebbség a vezetőedző, Álvaro Arbeloa számára, aki már így is szűk kerettel dolgozik a válogatott szünetben összeszedett sérülések miatt.

Szerződéshosszabbítás: nincs előrelépés

Miközben a sérüléshelyzet biztató, Vinícius jövője továbbra is kérdéses. A világ egyik legjobb támadójaként tartják számon, ennek ellenére nem történt érdemi előrelépés az új szerződés ügyében.

Díaz így fogalmazott:

„A szerződéshosszabbítással kapcsolatban nem volt újabb egyeztetés”

– húzta alá a COPE újságírója.

Jelenleg úgy tűnik, mind a klub, mind a játékos a pályán zajló eseményekre koncentrál, hiszen a madridiak a szezon hajrájához érkezve több fronton is trófeáért küzdenek.

Barcelonában rosszabb a helyzet

Miközben a Real megúszta a nagyobb bajt, riválisuk, a Barcelona komoly csapást szenvedett el. Viníciusszal ellentétben Raphinha hosszabb időre kidőlt: combhajlító-sérülést szenvedett.

A Barcelona kulcsjátékosa öt hétig nem játszhat, így kulcsfontosságú Bajnokok Ligája-meccseket is kihagy.

Forrás: GOAL

