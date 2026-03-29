A sokkoló pillanatok után kiderült, mennyire súlyos Vinícius sérülése

A Real Madrid szurkolói megkönnyebbülhettek, miután kiderült, hogy Vinícius Júnior nem szenvedett súlyos sérülést a brazil válogatottnál. Bár a 25 éves szélső több edzést is kihagyott a Horvátország elleni meccs előtt, nem kell hosszabb kihagyásra számítani az esetében.
Elővigyázatosságból pihentették
Aggodalomra adott okot, hogy a 25 éves szélső nem vett részt a közös tréningeken Orlandóban, helyette edzőtermi regenerációs munkát végzett. A beszámolók szerint izomfáradtságra panaszkodott a Franciaország elleni intenzív felkészülési meccs után, ezért felmerült, hogy ő is a Real Madrid sérültjeinek listáját gyarapíthatja.
A COPE újságírója, Miguel Ángel Díaz azonban megnyugtató hírekkel szolgált:
„Vinícius jól van, ha nem játszik Horvátország ellen, az csak elővigyázatosságból történik"
– húzta alá az Díaz.
A brazil támadó várhatóan bevethető lesz a Real Madrid jövő hétvégi mallorcai bajnokiján, ami hatalmas könnyebbség a vezetőedző, Álvaro Arbeloa számára, aki már így is szűk kerettel dolgozik a válogatott szünetben összeszedett sérülések miatt.
Szerződéshosszabbítás: nincs előrelépés
Miközben a sérüléshelyzet biztató, Vinícius jövője továbbra is kérdéses. A világ egyik legjobb támadójaként tartják számon, ennek ellenére nem történt érdemi előrelépés az új szerződés ügyében.
Díaz így fogalmazott:
„A szerződéshosszabbítással kapcsolatban nem volt újabb egyeztetés”
– húzta alá a COPE újságírója.
Jelenleg úgy tűnik, mind a klub, mind a játékos a pályán zajló eseményekre koncentrál, hiszen a madridiak a szezon hajrájához érkezve több fronton is trófeáért küzdenek.
Barcelonában rosszabb a helyzet
Miközben a Real megúszta a nagyobb bajt, riválisuk, a Barcelona komoly csapást szenvedett el. Viníciusszal ellentétben Raphinha hosszabb időre kidőlt: combhajlító-sérülést szenvedett.
A Barcelona kulcsjátékosa öt hétig nem játszhat, így kulcsfontosságú Bajnokok Ligája-meccseket is kihagy.
Forrás: GOAL
Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League
, a Bajnokok Ligája
, a La Liga
, a Serie A
, a Bundesliga
és az NB I
legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid
, a Barcelona
, a Manchester United
, az Arsenal
, a Chelsea
, a Bayern München
, a Borussia Dortmund
, az Atlético Madrid
, a Juventus
, az AC Milan
, az Inter
, a Liverpool
, az RB Leipzig
, a Tottenham
, a Paris Saint-Germain
, az AEK Athén
és a Manchester City
csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior
, Neymar
, Cristiano Ronaldo
, Lionel Messi
, Mohamed Szalah
, Erling Haaland
, Kylian Mbappé,Luka Modric
, Rodri
, Martin Odegaard
, Viktor Gyökeres
, Ousmane Dembélé
, Vitinha
, Jude Bellingham
, Harry Kane
, Declan Rice
, Lamine Yamal,Gavi
, Pedri
, Robert Lewandowski,Raphinha
, Virgil van Dijk
, Alexis Mac Allister
, Achraf Hakimi
, Antonio Rüdiger
, Bukayo Saka
és Cole Palmer
legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik
, Sallai Roland
, Kerkez Milos
, Schäfer András
, Szalai Attila,Gulácsi Péter
, Willi Orbán
, Pécsi Ármin
, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor
, Dárdai Pál
, Dárdai Bence
, Dibusz Dénes
, Tóth Alex
és Varga Barnabás
teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.