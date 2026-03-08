David Alaba kihagyja a Real Madrid-Manchester City Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő odavágóját - közölte Fabrizio Romano az AS-re hivatkozva. A spanyol portál arról ír, hogy Kylian Mbappé és Jude Bellingham sem lesz ott az Égszínkékek elleni első találkozón, abban bízva, hogy a visszavágóra felépülnek.

Rajtuk kívül Éder Millitao, Rodrygo és Dani Ceballos is kénytelenek lesznek kihagyni a találkozó első felvonását, ahogyan a Celta Vigo elleni bajnoki mérkőzésen sem léptek pályára - állítja az AS.

Ezenkívül úgy értesült a spanyol lap, hogy Álvaro Carreras játéka pedig kérdéses a szerdai BL-meccsen. A spanyol balhátvéd még hétfőn, a Getaféval szemben sérült meg a bal vádlija.

Ugyanakkor akad jó hír is a Real Madrid háza táján. Eduardo Camavingával számolhat Alvaro Arbeloa vezetőedző. A sokoldalú francia játékos ugyanis hogyha nem is teljesen százszázalékos, de leküzdte az egyik zápfogában lévő fertőzést, ami miatt elővigyázatosságból hetek óta nem lépett pályára. Péntek reggel már együtt edzett a csapattal.

Arról, hogy Rodri már nem kell a Manchester Citynek, IDE KATTINTVA olvashatsz.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.