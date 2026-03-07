Közel járt a Real Madrid az újabb kínos bajnoki blamához, ám Valverde gólja végül győzelmet ért a Celta Vigo otthonában.

Szabálytalan góllal nyert a Real Madrid?

A 94. percben szerzett találatot azonban egyesek szerint el kellett volna venni: a korábbi játékvezető, Iturralde González a CadenaSER-nek nyilatkozott az eset kapcsán. A visszavonult bíró szerint pillanatokkal Valverde gólja előtt a vendégek játékosa, Manuel Ángel becsúszva szerzett labdát a hazai Fer Lópeztől, ám a visszajátszások alapján úgy tűnt, a Real Madrid játékosa nem érte el a labdát annak megszerzésekor.

González szerint egyértelmű a helyzet: a fiatal középpályás nem érte el a labdát a védekezésénél, sokkal inkább a hazaiak játékosának lábát, ami egyértelmű szabálytalanság szerinte. A bíró és a VAR sem jelzett szabálytalanságot, így érvényben maradt Valverde gólja.

Elmaradt egy tizenegyes a Realnál?

Nem csak ez volt az egyetlen vitát generáló eset, ugyanis nem sokkal a győztes gól előtt egy Real Madrid szögletnél kézzel ért a labdához a Celta Vigo támadója, Ferran Jutglá, miközben Tchouaménit őrizte a büntetőterületen belül. Ugyan a VAR kihívta Isidro Díaz de Mera játékvezetőt az eset visszanézéséhez, a bíró azonban nem ítélt tizenegyest a visszajátszások alapján.

González erről is elmondta a véleményét: szerinte Jutglá keze nem volt természetes testhelyzetben, és tizenegyest kellett volna ítélni a Real Madrid számára.

A visszavonult bíró szerint tehát mindkét vitatott esetben hibázott a játékvezető, aminek a végén a Real Madrid 2-1-s győzelmet aratott, és tapad tovább a Barcelonára a bajnokságban.

La Liga, 27. forduló

Celta Vigo 1-2 Real Madrid

