Real Madrid Sevilla GFXGetty
C. Kovács Attila

Nyert a Real Madrid, így Xabi Alonso túlélte az ultimátumot + videó

A Real Madrid 2-0-s győzelmet aratott a spanyol bajnokság (La Liga) 17. fordulójának szombat esti mérkőzésén. A Királyi Gárda hősei Jude Bellingham és Kylian Mbappé voltak.

A találkozó első gólját Jude Bellingham szerezte Rodrygo jobb oldali beadása után a 38. percben (1-0).

A 67. percben tíz emberre fogyatkozott a Sevilla, miután Marcao rúgta le Bellinghamet a középpályán. A Sevilla védője már a 37. percben kapott egy sárga lapot, így Alejandro Muniz Ruiz játékvezető a második sárga lappal állította ki.

A 86. percben Juanlu Sánchez rúgta térden Rodrygót a tizenhatoson belül, a megítélt büntetőt pedig Kylian Mbappé kíméletlenül értékesítette.

Több gól már nem született a mérkőzésen, így a Real Madrid 2-0-s győzelmet aratottt a Sevilla ellen a Santiago Bernabéu stadionban.

Xabi Alonso és az ultimátum

A Real Madrid úgy vágott neki az elmúlt három mérkőzésnek, hogy a klub vezetősége ultimátumot adott Xabi Alonso vezetőedzőnek: vagy nyer a Deportivo Alavés, a CF Talavera és a Sevilla ellen is, vagy pedig kirúgják. A spanyol vezetőedző három győzelemmel abszolválta a sorsdöntő meccseket, így megtarthatta az állását, sőt egy kis lélegzet vételnyi időt is kapott a csapatépítésre. 

A mérkőzés összefoglalója.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.

