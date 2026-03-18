Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Real Madrid 2-1-re nyert a Manchester City otthonában a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján kedd este. A mérkőzés hőse egyértelműen Vinícius Júnior volt, aki először tizenegyesből, majd mezőnyből talált be, ezzel bebiztosítva a Királyi Gárda továbbjutását.

A Manchester City szurkolók cukkolták Viníciust

Mint ismert, a Manchester CIty szurkolók egy évvel ezelőtt „Ne sírj, inkább lépj tovább” molónival cukkolták a brazil támadót, sőt a meccs közben olyan rigmusok is felhangzottak a lelátóról, hogy „hol van az Aranylabdád, Vini?”

„Látom ezeket az üzeneteket, de amikor az ellenfél szurkolói ilyesmit csinálnak, az csak még több erőt ad, hogy nagy meccset játsszak – és itt most ezt meg is tettem. Ismerik a történelmünket, tudják, mit jelentünk ebben a sorozatban. Ötödször jöttünk ide, mindig nagyon nehéz, és ezt a szintet kell tartanunk”

– mondta Vinícius még a nyolcaddöntőbe jutás előtt.

Vinícius üzent a Manchester City szurkolóinak

Vinícius első gólját követően már a tekintetével is „odaszólt” a közönségnek, majd leült az egyik reklámtáblára, és megvárta, míg minden csapattársa odaér az ünnepléshez. Ezután felállt – és teljessé tette a visszavágást: arra a lelátórészre nézett, ahol tavaly a molinó volt, majd sírást imitáló mozdulatot tett.

A Real Madrid 5-1-s összesítéssel, kettős győzelemmel jutott tovább a negyeddöntőbe, ahol az Atalanta-Bayern München párharc találkozó győztesével találkozik majd.

Forrás: ESPN

