Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
ViniciusGetty Images
C. Kovács Attila

Vinícius egy évet várt a bosszúra, most a gólöröméről beszél az egész világ + videó

Vinícius Júnior visszavágott a Manchester City szurkolóinak a tavalyi incidens után, amikor egy lelátói molinóval gúnyolták ki, miután Rodri megnyerte az Aranylabdát. 2025 februárjában az Etihad Stadion egyik kapuja mögött akkor egy hatalmas transzparens jelent meg Rodri képével – amint megcsókolja a trófeát – és a felirattal: „Ne sírj, inkább lépj tovább.” A célzás egyértelműen Viníciusnak szólt, miután nem vett részt a párizsi Aranylabda-gálán. Viníciusnak csaknem egy évet kellett várnia, hogy „bosszút állhasson". Mutatjuk a részleteket!

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Real Madrid 2-1-re nyert a Manchester City otthonában a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján kedd este. A mérkőzés hőse egyértelműen Vinícius Júnior volt, aki először tizenegyesből, majd mezőnyből talált be, ezzel bebiztosítva a Királyi Gárda továbbjutását. 

A Manchester City szurkolók cukkolták Viníciust

Mint ismert, a Manchester CIty szurkolók egy évvel ezelőtt „Ne sírj, inkább lépj tovább” molónival cukkolták a brazil támadót, sőt a meccs közben olyan rigmusok is felhangzottak a lelátóról, hogy „hol van az Aranylabdád, Vini?”

„Látom ezeket az üzeneteket, de amikor az ellenfél szurkolói ilyesmit csinálnak, az csak még több erőt ad, hogy nagy meccset játsszak – és itt most ezt meg is tettem. Ismerik a történelmünket, tudják, mit jelentünk ebben a sorozatban. Ötödször jöttünk ide, mindig nagyon nehéz, és ezt a szintet kell tartanunk” 

– mondta Vinícius még a nyolcaddöntőbe jutás előtt.

Vinícius üzent a Manchester City szurkolóinak

Vinícius első gólját követően már a tekintetével is „odaszólt” a közönségnek, majd leült az egyik reklámtáblára, és megvárta, míg minden csapattársa odaér az ünnepléshez. Ezután felállt – és teljessé tette a visszavágást: arra a lelátórészre nézett, ahol tavaly a molinó volt, majd sírást imitáló mozdulatot tett.

Anglia 1
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Primera Division
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM

A Real Madrid 5-1-s összesítéssel, kettős győzelemmel jutott tovább a negyeddöntőbe, ahol az Atalanta-Bayern München párharc találkozó győztesével találkozik majd.

Forrás: ESPN

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default


Hirdetés
0