Marco Rossi
C. Kovács Attila

Újabb pofon Marco Rossinak: a Bundesliga-csatár nem a magyar válogatottat választotta

Korábban beszámoltunk róla, hogy az MTK mindössze 16 éves támadója, Andrej Vasiljevic a Hamburger SV-hez igazolt, és hosszabb távon akár a magyar felnőttválogatott kulcsjátékosa is lehet. Legutóbbi nyilatkozata azonban arra utal, hogy egyre inkább Szerbia felé húz a szíve, hiszen saját megfogalmazása szerint azt tekinti hazájának – írja a sportal.rs.

Vaseiljevic a szerb nemzeti csapatot választaná, nem a magyar válogatottat

A Sportal cikkében kiemeli, hogy a fiatal csatárért három válogatott is versenyben van: Montenegró, ahol született, Magyarország, ahol felnőtt és futballozni kezdett, valamint Szerbia, amelyhez édesapja révén kötődik. Úgy tűnik, jelenleg utóbbi áll hozzá a legközelebb.

„Gondolkodom rajta, fontos, hogy a megfelelő döntést hozzuk meg, amikor eljön az ideje. Az ajtó nyitva áll Szerbia előtt, ez az én hazám” 

– hangsúlyozta a 16 éves támadó.

Andrej Vasiljevic hatalmas összegért hagyta el az MTK-t

A támadó édesapja, Dusan Vasziljevics lapunknak adott interjújában elárulta, hogy a német klub több mint 2 millió eurót fizetett a fiáért,az összeg pedig bónuszokkal tovább növekedhet.

A Hamburg fokozatosan fogja beépíteni

A hamburgiak sportigazgatója, Claus Costa elárulta, hogy régóta dolgoztak az átigazoláson, és megfigyelőhálózatuk már évekkel ezelőtt kiszúrta a tehetséget.

A HSV tervei szerint Vasiljevicet fokozatosan építik be a felnőttcsapatba, szoros együttműködésben az akadémiával.

