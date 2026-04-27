Vaseiljevic a szerb nemzeti csapatot választaná, nem a magyar válogatottat

A Sportal cikkében kiemeli, hogy a fiatal csatárért három válogatott is versenyben van: Montenegró, ahol született, Magyarország, ahol felnőtt és futballozni kezdett, valamint Szerbia, amelyhez édesapja révén kötődik. Úgy tűnik, jelenleg utóbbi áll hozzá a legközelebb.

„Gondolkodom rajta, fontos, hogy a megfelelő döntést hozzuk meg, amikor eljön az ideje. Az ajtó nyitva áll Szerbia előtt, ez az én hazám”

– hangsúlyozta a 16 éves támadó.

Andrej Vasiljevic hatalmas összegért hagyta el az MTK-t

A támadó édesapja, Dusan Vasziljevics lapunknak adott interjújában elárulta, hogy a német klub több mint 2 millió eurót fizetett a fiáért,az összeg pedig bónuszokkal tovább növekedhet.

A Hamburg fokozatosan fogja beépíteni

A hamburgiak sportigazgatója, Claus Costa elárulta, hogy régóta dolgoztak az átigazoláson, és megfigyelőhálózatuk már évekkel ezelőtt kiszúrta a tehetséget.

A HSV tervei szerint Vasiljevicet fokozatosan építik be a felnőttcsapatba, szoros együttműködésben az akadémiával.

