A statisztikai oldalak értékelései is ezt támasztják alá. A Sofascore-nál Varga 8,8-as osztályzatot kapott, ami a mezőny legjobb teljesítménye volt, megelőzve csapattársát, Aboubakary Koita-t (8,4). A Soccerway rangsorában ugyan Koita végzett az élen 8,7-es értékeléssel, de a magyar csatár itt is a második helyen zárt.
Varga a 86. percig volt a pályán, és a gólja mellett több fontos jelenetben is szerepet vállalt. Két lövése is kaput talált, egy kísérlete pedig a kapufán csattant. A támadásokban aktív volt: 37 alkalommal ért labdához, és mindhárom cselezési kísérlete sikeresnek bizonyult. A párharcokban is hatékonyan teljesített: a földön hétből hatot megnyert (86 százalék), míg a levegőben kilencből öt alkalommal bizonyult erősebbnek. Védekezésben is hozzátette a magáét, szerelési kísérletei során hibátlan, 3/3-as mutatót produkált.
A magyar válogatott támadó január elején szerződött az athéni klubhoz. Az AEK január 6-án jelentette be érkezését, a megállapodás 2029 nyaráig szól. A görög Sport24 értesülései szerint a klub 4,5 millió eurót fizetett érte, amivel Varga az egyesület történetének harmadik legdrágább igazolása lett Orbelín Pineda és Levi Garcia mögött.
Azóta egyre fontosabb szerepet tölt be az AEK játékában. Rövid idő alatt több kulcspillanata is volt: gólpasszt adott Luka Jović számára az Aszterasz Tripolisz ellen, megszerezte első gólját az Olympiakosz elleni rangadón, majd két találattal járult hozzá a Panszerraikosz elleni bajnoki sikerhez. A Volosz NFC elleni idegenbeli mérkőzésen szintén gólt szerzett és gólpasszt adott.
A Celje elleni európai mérkőzésen nyújtott teljesítménye azonban minden eddiginél látványosabban mutatta meg, hogy Varga Barnabás gyorsan meghatározó játékossá válhat az AEK Athénnál. A korai gól, az aktív támadójáték és a stabil párharcmutatók egyaránt azt jelzik: a magyar csatár komoly fegyver lehet az athéni csapat számára a nemzetközi porondon is.
Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.
Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League
, a Bajnokok Ligája
, a La Liga
, a Serie A
, a Bundesliga
és az NB I
legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid
, a Barcelona
, a Manchester United
, az Arsenal
, a Chelsea
, a Bayern München
, a Borussia Dortmund
, az Atlético Madrid
, a Juventus
, az AC Milan
, az Inter
, a Liverpool
, az RB Leipzig
, a Tottenham
, a Paris Saint-Germain
, az AEK Athén
és a Manchester City
csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior
, Neymar
, Cristiano Ronaldo
, Lionel Messi
, Mohamed Szalah
, Erling Haaland
, Kylian Mbappé,Luka Modric
, Rodri
, Martin Odegaard
, Viktor Gyökeres
, Ousmane Dembélé
, Vitinha
, Jude Bellingham
, Harry Kane
, Declan Rice
, Lamine Yamal,Gavi
, Pedri
, Robert Lewandowski,Raphinha
, Virgil van Dijk
, Alexis Mac Allister
, Achraf Hakimi
, Antonio Rüdiger
, Bukayo Saka
és Cole Palmer
legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik
, Sallai Roland
, Kerkez Milos
, Schäfer András
, Szalai Attila,Gulácsi Péter
, Willi Orbán
, Pécsi Ármin
, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor
, Dárdai Pál
, Dárdai Bence
, Dibusz Dénes
, Tóth Alex
és Varga Barnabás
teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.