A statisztikai oldalak értékelései is ezt támasztják alá. A Sofascore-nál Varga 8,8-as osztályzatot kapott, ami a mezőny legjobb teljesítménye volt, megelőzve csapattársát, Aboubakary Koita-t (8,4). A Soccerway rangsorában ugyan Koita végzett az élen 8,7-es értékeléssel, de a magyar csatár itt is a második helyen zárt.

Varga a 86. percig volt a pályán, és a gólja mellett több fontos jelenetben is szerepet vállalt. Két lövése is kaput talált, egy kísérlete pedig a kapufán csattant. A támadásokban aktív volt: 37 alkalommal ért labdához, és mindhárom cselezési kísérlete sikeresnek bizonyult. A párharcokban is hatékonyan teljesített: a földön hétből hatot megnyert (86 százalék), míg a levegőben kilencből öt alkalommal bizonyult erősebbnek. Védekezésben is hozzátette a magáét, szerelési kísérletei során hibátlan, 3/3-as mutatót produkált.

A magyar válogatott támadó január elején szerződött az athéni klubhoz. Az AEK január 6-án jelentette be érkezését, a megállapodás 2029 nyaráig szól. A görög Sport24 értesülései szerint a klub 4,5 millió eurót fizetett érte, amivel Varga az egyesület történetének harmadik legdrágább igazolása lett Orbelín Pineda és Levi Garcia mögött.

Azóta egyre fontosabb szerepet tölt be az AEK játékában. Rövid idő alatt több kulcspillanata is volt: gólpasszt adott Luka Jović számára az Aszterasz Tripolisz ellen, megszerezte első gólját az Olympiakosz elleni rangadón, majd két találattal járult hozzá a Panszerraikosz elleni bajnoki sikerhez. A Volosz NFC elleni idegenbeli mérkőzésen szintén gólt szerzett és gólpasszt adott.

A Celje elleni európai mérkőzésen nyújtott teljesítménye azonban minden eddiginél látványosabban mutatta meg, hogy Varga Barnabás gyorsan meghatározó játékossá válhat az AEK Athénnál. A korai gól, az aktív támadójáték és a stabil párharcmutatók egyaránt azt jelzik: a magyar csatár komoly fegyver lehet az athéni csapat számára a nemzetközi porondon is.

