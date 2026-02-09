Nem lehet betelni vele: nézd vissza Varga Barnabás történelmi dupláját!

Ahogy vasárnap már beszámoltunk róla, Varga Barnabás egy újabb emlékezetes teljesítménnyel hívta fel magára a figyelmet az AEK Athén színeiben: a magyar válogatott csatára két góllal járult hozzá csapata 4–0-s, fölényes idegenbeli győzelméhez a Panszerraikosz ellen a görög élvonal 20. fordulójában.

A találkozó első gólját Varga Barnabás szerezte az 55. percben: Razvan Marin szabadrúgását követően kiváló ütemben érkezett, és pontos fejesével a kapuba juttatta a labdát. A GÓLT ITT NÉZHETI MEG.

A vezető gól után sem vett vissza a tempóból az AEK, további két gólt rámoltak be a Panszerraikosz kapujába. Majd a végén a csattanót is Varga szolgáltatta, a 31 éves támadó Joao Mario tűpontos passzát követően lépett ki a védők mögül, fektette el a kapust és passzolt az üres kapuba – ezzel megkoronázva pazar teljesítményét.

A magyar támadó második gólját IDE KATTINTVA vagy IDE KATTINTVA nézheti meg.

A lefújást követően az athéniak vezetőedzője, Marko Nikolics is a magyar csatár játékát méltatta:

„Az első gól feloldotta a görcsöt, és utána már az elvárásaink szerint alakultak a dolgok. Nagyon örülök Varga két góljának, valamint hogy Marko Grujics is betalált, megérdemelte már. Tetszett, hogy mindenki odarohant hozzá megölelni, ez a csapaton belüli jó hangulat jele. És persze köszönöm a szurkolóknak, hogy ilyen messzire utaztak azért, hogy támogassanak minket. Számomra ők voltak a meccs legjobbjai.”

Frissítés (02.09.)

A klubelnök miatt azonban könnyen lehet, hogy utólag veszélybe kerülhet az AEK Athén győzelme.