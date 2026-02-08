Hiába Varga Barnabás duplája, a klubelnök miatt utólag elvehetik a győzelmet az AEK Athéntól!?

Iliopoulos a határokat feszegette

Vasárnap az AEK Athén a Panserraikos vendége volt, Iliopoulos pedig az eltiltása miatt sem a pálya közelébe, sem az öltözőbe nem léphetett be a mérkőzés alatt. Ennek ellenére a klubelnök folyamatosan az AEK stábja körül tűnt fel a találkozó során, igyekezve a lehető legközelebb maradni a csapathoz.

Végül ugyan a VIP-szektorból követte az eseményeket, azonban nem túlzás kijelenteni, hogy viselkedése hagyott némi kívánnivalót maga után – így egyelőre nem tudni, hogy a szövetség végül szab-e ki büntetést rá, vagy a klubra. Bár arra még nem volt precens, hogy egy elszabadult klubelnök miatt vegyenek el egy győzelmet a görög bajnokságban.

Varga Barnabás kétszer is megvillant

Ami csak azért lenne különösen kellemetlen, mert a gól nélküli első félidő után az AEK nagyon sima győzelmet aratott Varga Barnabás vezérletével. A 31 éves csatár a Panserraikos elleni mérkőzésen megszerezte második és harmadik gólját is új csapatában: előbb ismét fejjel volt eredményes, majd a hosszabbításban egy okos megoldással talált be.

Az AEK végül 3–0-ra nyert, és továbbra is versenyben van a bajnoki címért. Egyes címszavak máris „Szuper Vargaként” emlegetik a korábbi Fradi-kedvencet.