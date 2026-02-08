Az Olympiakosz elleni rangadót követően újabb gólt szerzett az AEK Athénban Varga Barnabás. A magyar válogatott támadó vasárnap délután a Panszerraikosz elleni idegenbeli bajnokin volt eredményes.

A találkozón sokáig nem született gól, majd az 55. percben a 28-szoros válogatott csatár törte meg a gólcsendet, amikor egy jobb oldalról elvégzett szabadrúgást követően remek ütemben érkezett a hosszú sarokra, és néhány lépésről a hálóba bólintott, megszerezve ezzel csapatának a vezetést. A gólt ITT NÉZHETI MEG.

A 31 esztendős futballista téli átigazolási időszakban került a görög együtteshez a Ferencvárostól, és úgy tűnik, hamar meghatározó szerepet vív ki magának új klubjában, hiszen 5 meccsen immár 2 gólnál és egy gólpassznál jár.