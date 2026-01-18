Varga BarnabásAEK Athen
Kovács Attila

Varga Barnabás riválisa elintézte a Panathinaikoszt, simán nyert az AEK

Az AEK Athén magabiztos 4-0-s győzelmet aratott a városi rivális Panathinaikosz ellen a görög bajnokság 17. fordulójában vasárnap este. Varga Barnabás kezdőként majdnem egy órát kapott Marko Nikolics vezetőedzőtől.

A találkozó egyértelmű hőse Varga Barnabás posztriválisa, a Real Madrid egykori csatára, Luka Jovics volt, aki mesternégyest szerzett a találkozón. A 28 éves csatár a 15., az 57., 65. és a 78. percben is betalált. Varga Barnabás Jovics második gólja előtt egy perccel hagyta el a játékteret.

Az AEK Athén (41 pont) győzelmének köszönhetően feljött a második helyre a PAOK (szintén 41 pont) mögé a tabellán, bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy a harmadik helyen álló Olimpiakosz (39 pont) egy mérkőzéssel kevesebbet játszott. 

Korábban arról is beszámoltunk, hogy az AEK tulajdonosa, Mariosz Ilioupolisz 4000 ezer eurós pénzbüntetéssel sújtotta a csapatot, amiért kiestek a Görög Kupából. Varga Barnabásék egy esetben kerülhetik el a büntetést, ha a soron következő három bajnoki mérkőzésüket megnyerik. Ebből a háromból az első siker már megvan, már csak az Aszterasz Tripoliszt és az Olympiakoszt kell megverniük, hogy kienegeszteljék a dühös klubtulajdonost. 

Hirdetés
