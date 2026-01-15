Fel is út, le is út: a klubelnök keményen megbüntette Varga Barnabásékat!

A görög sajtó beszámolója szerint az AEK tulajdonosa, Mariosz Ilioupolisz jelentős pénzbüntetéssel sújtotta a csapatot, miután az együttes az OFI ellen búcsúzott a Görög Kupától. A döntés értelmében 400 ezer eurós bírságot szabtak ki.

A beszámolók szerint a kiszabott pénzbüntetés kizárólag abban az esetben kerül eltörlésre, ha az AEK megnyeri mindhárom következő bajnoki mérkőzését a Panathinaikosz, az Aszterasz Tripolisz és az Olympiakosz ellen. Amennyiben ez nem sikerül, a bírság érvényben marad, és az összeget haladéktalanul be kell fizetni.

Mariosz Ilioupolisz a kiesést követően éles hangvételű beszédet tartott az AEK játékosainak. A klubtulajdonos elfogadhatatlannak nevezte az eredményt, hangsúlyozva, hogy semmilyen mentség nem fogadható el, különösen úgy, hogy a közelgő időszak számos kiemelten fontos mérkőzést tartogat. Kiemelte: ezt a találkozót kötelező lett volna megnyerni.

Ilioupolisz egyértelművé tette, hogy a korábbi gyakorlattal ellentétben ezúttal nem engedi el a büntetést, és ha a csapat nem nyeri meg mindhárom említett bajnokit, a 400 ezer eurós bírságot mindenképpen azonnal be kell fizetni.

A tulajdonos azt is részletezte, hogy a pénz jelentős része az amatőr AEK-hez kerül, támogatva azokat a sportolókat, akik a nehéz anyagi körülmények ellenére is az egyesület címeréért küzdenek. A fennmaradó összeget az OFI által kiválasztott jótékonysági szervezet kapja meg, elismerésként azért, hogy az OFI idegenben, sportszerű körülmények között nyerte meg a kiemelten fontos kupamérkőzést. Ilioupolis ugyanakkor határozottan elítélte az OFI játékosainak egyéni sportszerűtlenségeit, amelyek a gól utáni utolsó negyedórában történtek.

Beszéde végén Mariosz Ilioupolisz arra kérte a játékosokat, hogy a rossz eredményt hagyják maguk mögött, és használják motivációként a folytatásra. Hangsúlyozta, hogy hisz bennük, de elvárja, hogy a pályán is megmutassák a szenvedélyt, az önbizalmat, a hitet és az elkötelezettséget, amelyek szerinte mindannyiukban megvannak, és amelyekkel újra büszkévé tehetik a klubot és a szurkolókat.