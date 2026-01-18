A fizetésük a tét! Kövesd élőben Varga Barnabásék csúcsrangadóját!

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, az AEK Athén szégyen szemre kiesett a Görög Kupából szerdán, Varga Barnabásék az OFI Krétától kaptak ki 1-0-ra hazai pályán, így a negyeddöntő jelentette a végállomást az athéni csapatnak. A találkozó után az AEK tulajdonosa, Mariosz Ilioupolisz jelentős pénzbüntetéssel sújtotta a csapatot, a hírek szerint 400 ezer eurós bírságot szabott ki a játékosokra.

Varga Barnabásék egy esetben kerülhetik el a büntetést, ha a soron következő három bajnoki mérkőzésüket megnyerik. Nem lesz egyszerű az AEK dolga, mivel a folytatásban két athéni derbi is vár a csapatra, ugyanis a Panathinaikosz, az Aszterasz Tripolisz és az Olympiakosz ellen lépnek majd pályára a következő három fordulóban.

Az első sorsdöntő mérkőzés vasárnap 20 órakor kezdődik a Panathinaikosz ellen, a találkozót IDE KATTINTVA élőben követheted.