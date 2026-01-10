Újabb részletek derültek ki Varga Barnabás átigazolásával kapcsolatban + videó

"Barnabás, üdvözöllek az AEK-nál! Amikor beszéltünk a karácsonyi szünetben, egy szenvedélyes embert ismertem meg, akinek ott van a szemében a tűz. Úgy érzem, érted az AEK szemléletét és vízióját" - kezdte a magyar csatár üdvözlését az athéni csapat első embere. "Teljesen egy hullámhosszra kerültünk már az első beszélgetésünkkor, onnantól már csak a formai és pénzügyi dolgokat kellett tisztázni" - árulta el a görög üzletember, hogy a játékossal már az ünnepi időszakban megállapodtak, és már csak a Ferencvárossal kellett megegyezni az átigazolási összegről.

"Menj ki a pályára, mutasd meg azt, ki vagy te, és azt, amihez a legjobban értesz! Egy ajándék vagy a csapatnak, a szurkolóknak és nekem is" - zárta gondolatait a tulajdonos, majd Varga Barnabásnak adta át a szót.

"Szerintem nehezen kaphattam volna ennél jobb fogadtatást, mindenki nagyon barátságos volt. Ahogy az elnök is mondta, beszéltünk a szünetem alatt, az is egy elég tüzes megbeszélés volt, abszolút egy húron pendültünk. Éreztem rajta, hogy mindenképpen engem szeretne idehozni, ezért is döntöttem az AEK mellett" - kezdte magyarul Varga Barnabás. "Szeretnénk bajnokok lenni, megpróbálom a legjobbamat nyújtani, sok gólt szerezni, és akkor mindenki elégedett lesz" - zárta gondolatait a magyar válogatott támadó, és egy ökölpacsival le is zárták az érdekes bemutatót.

Varga Barnabás átigazolása kedden vált hivatalossá, akiről új edzője elismerően nyilatkozott. Varga érzelmes búcsúját itt tudod elolvasni, illetve itt tudod megnézni az öt legszebb gólját a Ferencvárosban. Azóta pedig az is kiderült, kit igazolhatnak a zöld-fehérek a játékos pótlásásra.