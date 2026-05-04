NB I-es rivális csaphat le az Újpest légiósára

Komoly átalakulás előtt áll az Újpest FC kerete: a lila-fehéreknél több játékos távozása is eldőlt, miközben a hétvégi derbi eseményei tovább borzolták a kedélyeket a klub körül.

A vezetőség már a Ferencváros elleni vasárnapi rangadó (0–5) előtt megerősítette, hogy Giorgi Beridze, Guram Kobouri és Luka Tucic távozik a klubtól. A változások azonban itt nem érnek véget.

A Lila Sector értesülései szerint a lejáró szerződésű futballisták közül Riccardo Piscitelli sem marad Újpesten: az olasz kapus kontraktusát nem hosszabbítják meg. A hírek szerint máris van érdeklődő iránta, a Budapest Honvéd FC figyelemmel kíséri a helyzetét.

Szintén távozik a sok sérüléssel küzdő Tamás Krisztián, míg Nejc Gradišar esetében a klub nem él a kivásárlási opcióval. A szlovén támadó így visszatér az al-Ahli együtteséhez, miután a lila-fehérek nem szeretnék kifizetni a több mint másfél millió eurós vételárat.

A pályán kívüli történések sem segítik a nyugodt építkezést. Mint megírtuk, a vasárnapi derbi a hajrában félbeszakadt a lelátón történt rendbontás miatt. A feszültséget jól mutatja, hogy egy újpesti szurkoló a pályára rohant, és a vendégdrukkerek felé provokált, mielőtt a biztonságiak gyorsan közbeléptek. Az érintett drukker később közleményben kért elnézést a történtekért.



