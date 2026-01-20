Nejc Gradisar
Szabó Kristóf

Korábbi NB I-es csatárral erősít az Újpest

Az újpesti átigazolásokban jól értesült Lila Sector szerint visszatér az NB I-be a Videoton korábbi támadója, a szlovén Nejc Gradisar, és nemsokára Újpestre igazol.

Korábban mi is beszámoltunk a csatár esetleges újpesti igazolásáról, most a Lila Sector szerint “célegyenesben” van a támadó érkezése a IV. kerületbe. Az oldal szerint Gradisart klubja, az egyiptomi Al Ahly addig nem szeretné eladni a támadót, amíg nem igazolnak a helyére valakit, és másik támadójuk, Zizo vissza nem tér az Afrika Kupáról.

Mint írják, ha minden rendben megy, jövő hét elején pont kerül az ügy végére, és Nejc Gradisar az Újpest játékosa lesz, aki legutóbbi két mérkőzésén egyaránt betalált Egyiptomban. Viszont még egy támadó leigazolása várható az oldal szerint, Kyan Vaesen a napokban orvosi vizsgálatra érkezik Újpestre, ha már a pletykált Franko Kovacevic átigazolása kútba esett.

Nem csak támadóposzton erősít Dárdai Pál, minden bizonnyal hazatér az U21-es válogatott Fenyő Noah a Frankfurt csapatától, így mozgalmas hetek várnak az Újpestre a tavaszi szezon kezdete előtt.

