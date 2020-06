Újpest: elkezdődött a szétesés

Bár végül a hatodik helyen végzett az Újpest a bajnokságban, nem tűnik valami fényesnek a Megyeri úti jövő.

Jonathan Herris távozását már bejelentették, Litauszki Róbert, Novothny Soma és Zsótér Donát biztosan megy, Obinna Nwobodót állítólag vinné a holland Feyenoord és még sorolhatnánk, hiszen rajtuk kívül lejár a szerződése a kapus Filip Pajovicsnak, Szakály Péternek, Mousa Traorénak, Simon Krisztiánnak és Antonio Perosevicnek is. És Balázs Benjáminnak sincs már újpesti szerződése, ellenben az -nál már kapott is egyet.

A cikk lejjebb folytatódik

A kék-fehérek hétfőn bejelentették, hogy Balázs Benjámint szerződtette a klub.

Több csapat

„Univerzális játékos, aki az élvonalban már több poszton bizonyított. Örülök, hogy a több klub által megkeresett Benjámin végül minket választott, és az MTK-t erősíti a jövőben” – mondta leigazolását követően Polyák Balázs, a kék-fehér klub sportigazgatója.

Visszatérve a távozókhoz: Litauszki Róbertet már el is vitte a Vasas (ezt az Újpest már be is jelentette…), Novothy Somát csábítja a Zalaegerszeg, Zsótér Donátot pedig a .