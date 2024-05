„Sz**t sem érünk vele…” – A Bayern Münchennél állítják, hogy bocsánatot kért tőlük a hibáért a játékvezetői stáb

Madridban gyakran megtörténik az ilyesmi – mondta a játékvezetői hibákról Thomas Müller, a Bayern München támadója.

A Bayern Münchennél finoman szólva is elégedetlenek voltak a partjelző és a játékvezető munkájával, aminek többen is hangot adtak szerda este a Real Madrid ellen 2–1-re elveszített Bajnokok Ligája-elődöntő után.

A meccs talán legvitatottabb jelenete az utolsó pillanatokban, a 90+13. percben történt. Az ekkor már hátrányban lévő Bayern München támadott, egy felívelt labdát Nusszair Mazraui fejelt le a Real tizenhatosán belül, majd Thomas Müller – Nachót megelőzve – szintén fejjel Matthijs de Ligt elé továbbította a játékszert, aki a hálóba lőtte azt.

Csakhogy Szymon Marciniak játékvezető – a partjelző jelzésére – már Müller fejesének pillanatában a sípjába fújt, és les miatt kifelé ítélt szabadrúgást. A Királyi Gárda védői és Andrij Lunyin kapus meg is álltak a sípszó pillanatában. Így mit sem számított, hogy a bajorok a hálóba juttatták a labdát, sőt, mivel akció közben fütyült a sípmester, még a videóbíró sem ellenőrizhette, hogy valóban leshelyzet volt-e a kérdéses szituáció.

„A vonalbíró azt mondta nekem: „Sajnálom, hibáztam”. A szabály azt mondja ki, hogy ha nem egyértelmű a les, akkor folytatni kell a játékot. Ha az utolsó pillanatban az egyenlítésért mész, és érkezik egy ilyen sípszó, azt hiszem, az nagy hiba. Hogy les volt-e vagy sem, azt nem tudom. Erre lenne a VAR… Ellenőrizhetné, de ha nem ellenőrzi, honnan tudhatjuk? Ez szégyen” – mondta a Kicker beszámolója szerint de Ligt a 2-1-es vereség után.

„Nem akarom azt mondani, hogy mindig a Real Madriddal vannak a játékvezetők, de ma ez jelentette különbséget tette. Ugyanakkor az is igaz, hogy a Real egy olyan csapat, amely még akkor is képes feltámadni, amikor már halottnak hiszed. Ezért is nyerte meg 14-szer ezt a trófeát” – tette hozzá a holland védő.

„Ez Madridban gyakran megtörténik” – Thomas Müller megemlékezett Kassai Viktorról is

A Bayern München veterán támadója, Thomas Müller is éles kritikával illette a játékvezetést.

„Marciniak? Nem nézte meg a videót. Nem adta meg magának a lehetőséget, hogy visszanézze a szituációt. Nagyon furcsa, hogy ilyen helyzetben ilyen gyorsan sípolt. Az ilyesmi gyakran megtörténik itt, Madridban. Néhány éve már megtapasztaltam ezt, Cristiano Ronaldo két góljánál. De az még a VAR előtt volt” – mondta RMC Sportsnak.

Mint ismert, a két csapat 2017. április 18-án a Bajnokok Ligája negyeddöntéjének visszavágóján találkozott a Bernabéuban, azt a meccset hosszabbítás után 4–2-re nyerte meg a hazai csapat, amely 6–3-as összesítéssel jutott tovább. Akkor Kassai Viktor fújta a sípot, akit súlyos kritikák értek a mérkőzés után.

„Abszolút katasztrófa!” – A Bayern edzője kiakadt a játékvezető stábra

Thomas Tuchel, a Bayern München edzője szerint a partjelző és a játékvezető katasztrofális döntést hozott.

„Olyan érzés, mintha elárultak volna minket. A partjelző bocsánatot kért, de ez már nem segít rajtunk. Ilyen pillanatban felemelni a zászlót… A bírónak látnia kellett, hogy mi szereztük meg a második labdát, és hogy lövés lehet az akció vége. Egy ilyen helyzetben, ráadásul az utolsó pillanatban sípolni nagyon rossz döntés” – dohogott Thomas Tuchel:

„Ez abszolút katasztrófa! A játékjelenetet végig kell játszani, ez a szabály – különösen, ha olyan közel van a gólhoz. Az egyéni hibák sorozata döntötte el a meccset. Az asszisztens elkövette az elsőt, mert túl korán emelte fel a zászlót, a másodikat pedig Marciniak, akinek nem kellett volna megfújni a sípot.

Azért vagy a pályán, mert a szakmádban te vagy a legjobb. Nekünk pedig jogunkban áll elvárni, hogy valaki a meccs végéig a lehető legjobban végezze a dolgát” – tette hozzá.

„Mind készen álltunk a német házi döntőre – kivéve a lengyel bírókat”

Hasonló véleményt fogalmazott meg a Bayern München sportigazgatója, Max Eberl is.

„Ez egy nagyon furcsa és vitatható döntés volt. A játékvezető a sípjába fújt, mielőtt De Ligt ellőtte volna a labdát, szóval a VAR aztán nem avatkozhatott közbe. A bíró utólag azt mondta, hogy az ő hibája volt. De sz***rt sem érünk el ezzel. Mind készen álltunk a német házidöntőre – a lengyel bírók kivételével!” – idézte a klubvezetőt a Kicker.

A Real Madrid a 2–1-es győzelemmel bejutott a Borussia Dortmund elleni fináléba, amelyet június elsején Londonban, a Wembleyben rendeznek meg.

Előre tudta az UEFA, hogy ebből baj lehet

A Video Assistant Referee (VAR) technológia 2016-os bevezetése óta a leshelyzeteket utólag rendszeresen ellenőrizték.

Általánossá vált, hogy a partjelzők tartózkodnak a les beintésétől, még akkor is, ha az valós időben nyilvánvalónak tűnik, ha a játék valószínűleg gólhoz vezet. Az asszisztens általában akkor emeli fel a zászlót, amikor a labda a hálóba kerül vagy a játék elhal.

A VAR ezután kezdi meg az adott szituáció ellenőrzését és vagy megerősíti az asszisztens döntést, vagy megváltoztatja azt.

Az Athletic beszámolója szerint a Bajnokok Ligájában félig automatizált lestechnológiát is használnak, amely videokamerákkal figyel hozzávetőleg harminc pontot minden játékos testén.

De Light „góljánál” azonban ez sem segíthetett, hiszen addigra a sípot már megfújták, vagyis a játék hivatalosan megállt, így a VAR nem vizsgálhatta meg, hogy szabályos körülmények között került-e a hálóba a labda vagy sem.

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) 2023 januárjában Rómában tartott képzést a partjelzőknek, ahol elhangzott:

„Amikor a VAR-rendszer működik egy mérkőzésen, a játékvezető-asszisztenseknek azt tanácsolják, hogy ne emeljék fel a zászlót, ha kétségeik vannak egy esetleges leshelyzettel kapcsolatban.”

Az UEFA illetékes testületének vezetője, Roberto Rosetti akkor úgy fogalmazott:

„Az időzítés ma már a munka lényeges eleme. Ha rossz pillanatban emelik fel a zászlót, problémák merülhetnek fel a végső döntést illetően. Keményen dolgoztunk a „zászlókésleltetés” koncepción a tanfolyamon.”

Az UEFA egyelőre nem reagált az Athletic azon kérésére, hogy kommentálják a szerda esti madridi esetet.