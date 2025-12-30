Váratlan hír érkezett: Dárdai Pál ülhet le az Újpest kispadjára!?

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, az Újpest december tizennyolcadikán Dárdai Pált nevezte ki a klub új sportigazgatójának. A Hertha BSC-től távozó szakember újpesti kinevezéséről árult el kulissza titkokakat a Hír TV stábjának:
A 49 éves szakember elmondta, hogy még 3-3,5 évvel ezelőtt Hernádi Zsolt, a MOL-csoport elnöke kereste meg azzal, hogy megvennék az Újpestet, és hogy hazajönne-e irányítani a lila-fehéreket.
„És mostanra Ratatics elnöknek végleg sikerült meggyőznie, hogy hazatérjek, és munkát vállaljak az Újpestnél"
– tette hozzá Dárdai.
A melegítőt öltönyre és nyakkendőre cserélni nagy váltás?
„Ott leszek minden edzésen, komoly edzéseken, a regenerációs edzésekre nem megyek ki, de minden éles edzésen kint leszek, az első félidőben oda fogok ülni az edzők mellé a kispadra. Segíteni fogom a munkájukat, a tapasztalatom át akarom adni, azt gondolom, hogy itt nem tudásról kell beszélni, hanem tapasztalatról. Itt mindenki ért a futballhoz, a könyvekből mindent meg lehet tanulni, viszont a tapasztalat nagy nálam, megpróbálom ezt átadni"
– húzta alá.
Kinek volt a legnagy szava abban, hogy elfogadtad az Újpest állásajánlatát? A feleségednek, vagy a gyerekeknek?
„A fiúk nagyon örültek, azonnal mondták, hogy ezt el kell fogadni, meg kell csinálni. A feleségem Mónika kicsit megszokta, hogy ott vagyok a szoknyája alatt lassan másfél éve, neki az eleje kicsit furcsa lesz, de megoldjuk"
– hangsúlyozta.
Dárdai fogja irányítani az Újpest utánpótlását is
Dárdai a beszélgetés során elmondta, hogy nem lesz számára furcsa a sportigazgatói szerepkör, mivel már a Herthánál is olyan vezetőedző volt, aki különösen odafigyelt a berliniek utánpótlására, és irányítása alatt rengeteg játékost fel is hívott a fővárosi klub első csapatába. Elmondása szerint itt is ugyanezt meg fogja csinálni, csak nem ő fogja levezényelni az edzéseket.
Hogyan fog kinézni a Dárdai vezette Újpest?
Az Újpest sportigazgatója a Hír TV kérdésére megerősítette, hogy a segédje Egressy Gábor lesz. Arra a kérdésre viszont, hogy a magyar sajtó által az újpesti kispaddal már összeboronált Szélesi Zoltánnal számol-e, kitérő választ adott.
