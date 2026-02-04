Továbbra sem biztos Mohamed Szalah jövője: egy újabb klub szeretné szerződtetni

Ahogyan azt a GOAL is megírta, Karim Benzema elhagyta az al-Itthiadot, amely már ki is nézte magának a helyettesét: ő nem más, mint Mohamed Szalah - tudta meg a FOX Sports.

A sárga-fekete klub azon van, hogy mihamarabb egy új világsztárt tudhasson a keretében, ami mind sportszakmai, mind gazdasági értelemben fontos lenne a számára. Ezért akár másodjára is ajánlatot tenne Szalahért.

Még 2024-ben 150 millió eurót is hajlandó lett volna kifizetni az al-Ittihad Liverpoolnak a játékjogáért, csakhogy a Vörösök nem engedték el a támadót.

Arról pedig mi is beszámoltunk, hogy amikor decemberben összeveszett jelenlegi klubjával, szintén felröppentek a távozásával kapcsolatos hírek. Akkor éppen egy másik szaúdi klub szerette volna a soraiban tudni.