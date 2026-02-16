Múlt héten vált hivatalossá, hogy a Tottenham Hotspur menesztette a dán vezetőedzőt, Thomas Frankot a Newcastle elleni hazai vereség után. Frank szakmai stábjához január közepén csatlakozott John Heitinga, az Ajax korábbi vezetőedzője, akit tavaly novemberben menesztettek az amszterdami csapattól a gyenge eredmények miatt.

A hollandnak nem volt ismeretlen a Premier League, az Ajax előtt a Liverpoolnál dolgozott Heitinga Arne Slot segítőjeként, és a 2024/25-s szezonban bajnok lett a Mersey-parti csapattal.

Thomas Frank menesztése után a Spurs hamar megtalálta ideiglenes vezetőedzőjét, és a nemrég a Juventus csapatát irányító Igor Tudorra esett a Sarkantyúsok választása. Ezzel egyidőben az is kiderült, Heitinga nem marad a Spurs kötelékében, miután nem kapott helyett a horvát edző szakmai stábjában: Ivan Javorcic másodedzőként, Riccardo Raganacci erőnléti edzőként, míg Tomislav Rogic kapusedzőként dolgozik Tudor mellett Észak-London fehér felén.

