Megvan a kiesés elleni harc eredménye: egy szponzor felbontja a szerződését a Tottenham Hotspurrel!

Egyre inkább csapdossa a kiesés szele a Tottenham Hotspurt a Premier League-ben, amely csak négy ponttal előzi meg a 18., kiesést jelentő helyen álló West Hamet Unitedot. Ennek pedig már érezhetőek a gazdasági következményei is: egy szponzor ugyanis már úgy döntött, hogy az idény végezetével nem hosszabbítja meg szerződését az észak-londoni klubbal, annak szereplése miatt.

A támogató döntése már megingathatatlan, és nem fogja megváltoztatni azt akkor sem, ha a Sarkantyúsok bennmaradnak az angol élvonalban - tudta meg a Telegraph. A szerződés meg nem hosszabbításáról már tájékoztatták a cég vezetői a klubot, amely ezzel a következő években több millió eurótól fog elesni.

Az angol portál azt is kiderítette, hogy más támogatók is elgondolkodhatnak azon, hogy valóban megéri-e számukra együttműködni a Tottenhammel.

Egy a Telegraphnak nyilatkozó forrás szerint a klubokkal kötött szerződéseket általában nemcsak kiesés esetén vagy a nemzetközi kupaindulástól függően bonthatják föl a támogatók, hanem egyes záradékok miatt akár minden szezon végén lehetőségük van erre.

Ezért több cég is figyelemmel követi a Tottenham bajnoki állását, és lehet, hogy más szponzoroktól is kénytelen búcsút venni a Spurs.



