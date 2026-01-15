Világklasszis középpályáshoz hasonlítják Tóth Alexet Spanyolországban

Ritkán fordul elő, hogy egy magyar játékosról a spanyol sport­sajtó komoly hangsúllyal írjon – még ritkább, hogy Sandro Tonalihoz mérjék. A Mundo Deportivo, Spanyolország egyik legnagyobb presztízsű sportnapilapja hosszabb elemzésben foglalkozott a Ferencváros 20 éves középpályásával, Tóth Alexszel, akit nemcsak Európa egyik legígéretesebb fiataljaként mutat be, hanem egyértelműen a kontinens élklubjai számára is ajánl.

„Vannak játékosok, akik már az elitbe érkezésükkor arra vannak hivatva, hogy nagy karriert fussanak be – Tóth Alex pontosan ilyen” – írja a Mundo Deportivo.

A spanyol lap kiemeli, hogy bár Tóth eddig nem hagyta el Magyarországot, és jelenleg is a Ferencváros játékosa, csupán idő kérdése, mikor látjuk őt valamelyik európai topligában. A cikk szerint már most több klub radarján szerepel, köztük LaLiga-csapatok is.

„A Real Betis neve is felmerült, de nem ők az egyetlenek: Bayern München, Liverpool, Juventus, Dortmund, Newcastle és Leipzig is figyelemmel kíséri a fejlődését” – sorolja az érdeklődőket a katalán újság.

A Mundo Deportivo konkrétumokat is említ: az olasz Lazio és az Andoni Iraola irányította Bournemouthmár kapcsolatba lépett a Ferencvárossal, a magyar klub pedig nagyjából 15 millió euróra értékeli fiatal középpályását.

A szakmai elemzés külön kitér Tóth játékstílusára is. A 2005-ben született, már kilencszeres magyar válogatott futballista elsősorban jobb oldali belső középpályásként szerepel, kiváló rúgótechnikával, pontos hosszú labdákkal és magas szintű taktikai intelligenciával.

„Teljes középpályás, aki előnyt teremt a támadásokban, miközben a védekezésből sem vonja ki magát” – fogalmaz a lap, majd hozzáteszi:

„Profilja leginkább az olasz Sandro Tonaliéhoz hasonlítható.”

A spanyol újság szerint Tóth az idei szezonban az európai kupaporondon is bizonyít: kulcsszereplője annak a Ferencvárosnak, amely kiemelkedően szerepel az EL-ben.