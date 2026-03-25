Kiderült, miért nem játszik Tóth Alex a Bournemouthban – szakértői elemzés a magyar tehetség helyzetéről

Tóth Alex téli átigazolása az AFC Bournemouth-hoz az év egyik legnagyobb magyar sportszenzációja volt, ám az utóbbi hetekben a szurkolók egyre gyakrabban teszik fel a kérdést: miért nem kap több lehetőséget a fiatal középpályás? A Spíler TV stúdiójában Sallai István és Soós Márk járt utána a háttérben meghúzódó szakmai okoknak.

Nem tűzoltásra érkezett

A szakértők szerint fontos tisztázni, hogy a 20 éves játékos leigazolása nem egy azonnali válságkezelési stratégia része volt. A klub hosszú távú projektként tekint a magyar válogatott tehetségre, akinek első hónapjai az akklimatizációról szólnak.

„Nem azért igazolják Tóth Alexet, hogy tavasszal ő meghatározó játékosként húzza a hátán a Bournemouth-t, tehát biztos volt, hogy ez a fél év arról szól, hogy elkezdik őt beépíteni” – hangzott el az elemzésben.

A kispadról nehéz beépülni

Bár a türelem indokolt, a szakértők rámutattak egy aggasztó tendenciára is: a meccsterhelés hiányára. Tóth az elmúlt öt találkozóból négyszer a cserepadon ragadt, és mindössze egyszer, akkor is csak hat percre vetette be Andoni Iraola.

„Viszont a másik oldalról azt mondom, hogy egy fiatal játékost úgy nem lehet beépíteni – most az elmúlt öt meccsen négyszer végigülte a meccset, és egyszer játszott hat percet. Tehát azért valamilyen rotációval azért azt a 10-20 perceket kellene tudnia játszani, hogy föl tudja venni az ütemet.”

A Premier League kegyetlen matekja

A szakmai stáb döntését nagyban befolyásolja a Bournemouth aktuális helyzete a tabellán. A Premier League középmezőnyében minden egyes pontnak óriási súlya van, ami óvatosságra inti a menedzsert.

„Csak nem jött olyan szituáció a Bournemouth-nál, amikor vezet annyival, vagy ég annyival, hogy mindegy, hogy kit teszel be. Érdekes ez az első fordulókban, hogy akkor is az volt, hogy döntetlennél menni kell a győzelemért, és bedobta az Alexet. Tegyük hozzá, azóta mondjuk Tyler Adamsék visszatértek, tehát visszatértek azok az alapelemek, akiket lehet össze-vissza sakkozgatni már vele.”

A szakértők szerint Iraola számára a biztonság az elsődleges, hiszen a 8. és a 14. hely közötti különbség anyagilag és presztízsben is jelentős:

„Sokkal egyszerűbb egy olyan edzőnek azért, akinek a legjobbat akarja mutatni, hogy a Premier League középmezőnyében most igazából két-három ponton múlik, hogy a 14. vagy, vagy a 8. vagy. És nagyon más a fénytörése, amikor a 8. voltam a Premier League-ben, vagy a 14. Én azt gondolom, hogy ezért nem teszi be Iraola.”

A tekintetek már a jövő szezonon

A diagnózis tehát egyértelmű: Tóth Alexnek ki kell várnia a sorát. A visszatérő kulcsjátékosok és a szoros bajnoki hajrá nem kedvez a kísérletezésnek, de a szakértők szerint nincs ok az aggodalomra a jövőt illetően.

„Én azt gondolom, hogy a jövőt kell nézni Alexnél és a jövő szezont.”

A magyar szurkolók tehát abban bízhatnak, hogy a nyári felkészülés után Tóth Alex már nem csupán epizódszereplő, hanem a „Cseresznyések” középpályájának stabil tagja lesz.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
