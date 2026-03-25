Kiderült, miért nem játszik Tóth Alex a Bournemouthban – szakértői elemzés a magyar tehetség helyzetéről

Nem tűzoltásra érkezett

A szakértők szerint fontos tisztázni, hogy a 20 éves játékos leigazolása nem egy azonnali válságkezelési stratégia része volt. A klub hosszú távú projektként tekint a magyar válogatott tehetségre, akinek első hónapjai az akklimatizációról szólnak.

„Nem azért igazolják Tóth Alexet, hogy tavasszal ő meghatározó játékosként húzza a hátán a Bournemouth-t, tehát biztos volt, hogy ez a fél év arról szól, hogy elkezdik őt beépíteni” – hangzott el az elemzésben.

A kispadról nehéz beépülni

Bár a türelem indokolt, a szakértők rámutattak egy aggasztó tendenciára is: a meccsterhelés hiányára. Tóth az elmúlt öt találkozóból négyszer a cserepadon ragadt, és mindössze egyszer, akkor is csak hat percre vetette be Andoni Iraola.

„Viszont a másik oldalról azt mondom, hogy egy fiatal játékost úgy nem lehet beépíteni – most az elmúlt öt meccsen négyszer végigülte a meccset, és egyszer játszott hat percet. Tehát azért valamilyen rotációval azért azt a 10-20 perceket kellene tudnia játszani, hogy föl tudja venni az ütemet.”

A Premier League kegyetlen matekja

A szakmai stáb döntését nagyban befolyásolja a Bournemouth aktuális helyzete a tabellán. A Premier League középmezőnyében minden egyes pontnak óriási súlya van, ami óvatosságra inti a menedzsert.

„Csak nem jött olyan szituáció a Bournemouth-nál, amikor vezet annyival, vagy ég annyival, hogy mindegy, hogy kit teszel be. Érdekes ez az első fordulókban, hogy akkor is az volt, hogy döntetlennél menni kell a győzelemért, és bedobta az Alexet. Tegyük hozzá, azóta mondjuk Tyler Adamsék visszatértek, tehát visszatértek azok az alapelemek, akiket lehet össze-vissza sakkozgatni már vele.”

A szakértők szerint Iraola számára a biztonság az elsődleges, hiszen a 8. és a 14. hely közötti különbség anyagilag és presztízsben is jelentős:

„Sokkal egyszerűbb egy olyan edzőnek azért, akinek a legjobbat akarja mutatni, hogy a Premier League középmezőnyében most igazából két-három ponton múlik, hogy a 14. vagy, vagy a 8. vagy. És nagyon más a fénytörése, amikor a 8. voltam a Premier League-ben, vagy a 14. Én azt gondolom, hogy ezért nem teszi be Iraola.”

A tekintetek már a jövő szezonon

A diagnózis tehát egyértelmű: Tóth Alexnek ki kell várnia a sorát. A visszatérő kulcsjátékosok és a szoros bajnoki hajrá nem kedvez a kísérletezésnek, de a szakértők szerint nincs ok az aggodalomra a jövőt illetően.

„Én azt gondolom, hogy a jövőt kell nézni Alexnél és a jövő szezont.”

A magyar szurkolók tehát abban bízhatnak, hogy a nyári felkészülés után Tóth Alex már nem csupán epizódszereplő, hanem a „Cseresznyések” középpályájának stabil tagja lesz.

