Itt a meglepetés, Tóth Alex újra a Népligetben!

Nem mindennapi vendége volt a Kisvárda elleni bajnokira készülő címvédő ferencvárosi együttesnek: a klub saját nevelésű középpályása, Tóth Alex hazalátogatott Magyarországra a válogatott felkészülési mérkőzései előtt – számolt be róla a fradi.hu.

A januárban a Bournemouth együtteséhez szerződő játékos szombaton a Népligetben bukkant fel, ahol a Ferencváros edzését látogatta meg, és találkozott korábbi csapattársaival.

A látogatás során többek között a vezetőedző, Robbie Keane, valamint a klub elnöke, Kubatov Gábor, az ügyvezető alelnök Nyíri Zoltán és a sportigazgató Hajnal Tamás is üdvözölte a visszatérőt.

Az alkalom természetesen ajándékozás nélkül sem maradt: a Bournemouth-mez „cserébe” Tóth Alex egy limitált kiadású, március 15-i ünnepi Fradi-mezt kapott, amelyen korábbi mezszáma, a 64-es szerepelt.

„Követem az összes meccset, amit csak tudok, és igyekszem minél többet beszélni a srácokkal is. Jó szívvel gondolok vissza a csapatra” – mondta a középpályás.

Mindeközben klubcsapata, a Bournemouth pénteken 2–2-es döntetlent játszott a Manchester United ellen a Premier League-ben. Tóth Alex ezúttal nem lépett pályára, a mérkőzés azonban így is komoly visszhangot váltott ki: a Manchester United hivatalos panaszt kíván tenni a játékvezetői döntések miatt.

