Az angol szövetségi kapitány Cristiano Ronaldóval és Lionel Messivel említette egy lapon Harry Kane-t

Sokak szerint túlzottan függ Harry Kane-től az angol nemzeti csapat játéka, erre azonban Lionel Messihez és Cristiano Ronaldóhoz hasonlította őt a német szakember.

A találkozót követő sajtótájékoztatón Tuchelt arról kérdezték, hogy nem gondolja-e azt, hogy nagyon a Bayern München centerére hagyatkozik a válogatott.

"Nos, Argentína miért ne támaszkodna Messire, vagy Portugália Ronaldóra? - kezdte az ITV-nek. - Ez teljesen normális. Kulcsemberek hagyták el az edzőtábort sérülések miatt, kicsit láttuk is ennek a kárát.

Mindkét összecsapáson hiányoztak a jó befejezések a kapu előtt. Kane kidőlésével nem tudunk ugyanolyan veszélyesek lenni, ahogyan a Bayern München sem. Egyetlen csapat sem lenne ugyanannyira gólerős"

- szögezte le az angol nemzeti csapat szövetségi kapitánya.

Mint ismert, Anglia két csalódást keltő felkészülési mérkőzést játszott márciusban: előbb Uruguay ellen végzett 1-1-re a Wembleyben, majd ugyanott Japánnal szemben 1-0-s vereséget szenvedett.

