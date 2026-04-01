England v Albania - European Qualifiers Group K - FIFA World Cup 2026
Bózsik Tamás

Az angol szövetségi kapitány Cristiano Ronaldóval és Lionel Messivel említette egy lapon Harry Kane-t

Az angol csatár kisebb sérülés miatt kihagyta Anglia Japán ellen elvesztett mérkőzését, ami után többen kritizálták Thomas Tuchelt.

Sokak szerint túlzottan függ Harry Kane-től az angol nemzeti csapat játéka, erre azonban Lionel Messihez és Cristiano Ronaldóhoz hasonlította őt a német szakember.

A találkozót követő sajtótájékoztatón Tuchelt arról kérdezték, hogy nem gondolja-e azt, hogy nagyon a Bayern München centerére hagyatkozik a válogatott.

"Nos, Argentína miért ne támaszkodna Messire, vagy Portugália Ronaldóra? - kezdte az ITV-nek. - Ez teljesen normális. Kulcsemberek hagyták el az edzőtábort sérülések miatt, kicsit láttuk is ennek a kárát. 

Mindkét összecsapáson hiányoztak a jó befejezések a kapu előtt. Kane kidőlésével nem tudunk ugyanolyan veszélyesek lenni, ahogyan a Bayern München sem. Egyetlen csapat sem lenne ugyanannyira gólerős" 

- szögezte le az angol nemzeti csapat szövetségi kapitánya. 

Mint ismert, Anglia két csalódást keltő felkészülési mérkőzést játszott márciusban: előbb Uruguay ellen végzett 1-1-re a Wembleyben, majd ugyanott Japánnal szemben 1-0-s vereséget szenvedett.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
