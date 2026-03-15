dowman(C)Getty Images
A Chelsea ikonja Messihez hasonlította az Arsenal 16 éves csodagyerekét

Az Arsenal FC 16 éves tehetsége, Max Dowman történelmet írt, amikor a Premier League legfiatalabb gólszerzője lett az Everton elleni győzelem során. A tinisztár teljesítményét a Chelsea legendája, John Terry is méltatta, aki Lionel Messihez hasonlította a történelmi gól szerzőjét – ugyanakkor a Chelsea meccse előtti furcsa jelenet miatt a játékvezetőt, Paul Tierney-t keményen bírálta.

A Chelsea és az angol válogatott korábbi védője, John Terry méltatta az Arsenal tehetséget, Max Dowmant, miután a mindössze 16 éves játékos a Premier League történetének legfiatalabb gólszerzője lett.

Dowman szombaton került a figyelem középpontjába, amikor kulcsszerepet játszott abban, hogy az Arsenal 2–0-ra legyőzte az Evertont. A támadó középpályás – aki már 14 éves kora óta az első csapattal edz – csereként állt be, és előbb előkészítette Viktor Gyökeres 89. percben szerzett gólját, majd a hosszabbítás hetedik percében egy gyors ellentámadás végén maga is betalált.

Terry, aki a Chelsea akadémiáján végzett edzői munkája során már találkozott Dowmannel, lenyűgözőnek nevezte a fiatal játékos teljesítményét.

„Max Dowman… micsoda játékos!” – mondta Terry a TikTok-oldalán. „Mindössze 16 éves, majdnem 17, egyszerűen hihetetlen.Körülbelül egy éve láttam játszani a Chelsea ellen, és azóta sem láttam senkit, aki úgy siklana el az ellenfelek mellett, mint ő – talán csak Lionel Messi. Ez a srác igazi tehetség. Nagy szerepe lesz az Arsenal jövőjében, és az angol válogatottban is.”

Furcsa jelenet a Chelsea meccse előtt

Terry ezután korábbi klubjára, a Chelsea-re is kitért, különösen arra a bizarr jelenetre, amely a csapat Newcastle United elleni mérkőzése előtt történt. A találkozó előtt ugyanis a játékosok csapatgyűrűjének közepén találta magát a játékvezető, Paul Tierney.

Ezt a Chelsea vezetőedzője sem hagyta szó nélkül, a korábbi válogatott védő szerint ez elfogadhatatlan volt a bíró részéről.

„Mi a fenét keresett Paul Tierney a Chelsea játékosainak gyűrűjében a meccs előtt?” – fakadt ki Terry. - A srácoknak egyszerűen ki kellett volna tessékelniük, és megmondani neki, hogy menjen arrébb. Az ilyen dolgok teljesen ki tudnak akasztani – a játékvezetőknek egyszerűen távol kellene maradniuk az ilyesmitől.”

A Chelsea az utóbbi hetekben rendszeresen a kezdőkör közelében gyűlik össze a mérkőzések előtt, azonban az, hogy egy játékvezető is a kör közepén álljon, meglehetősen szokatlan jelenet volt.

Tierney láthatóan teljesen zavarba jött, amikor a játékosok köré gyűltek. Cole Palmer például végig a bírót figyelte, majd a csapatmegbeszélés után néhány szót is váltott vele. A jelenetet még furcsábbá tette, hogy Enzo Fernández láthatóan alig tudta visszatartani a nevetést, miközben figyelte az eseményeket. A nagyjából fél percig tartó, kissé kínos epizód alatt a nézők is értetlenül figyelték, mi történik. Tierney végül nem próbált kitörni a játékosok gyűrűjéből, és úgy tűnt, elfogadta a helyzetet, miközben a futballisták tényleges csapatmegbeszélést tartottak.

