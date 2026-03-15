“A munkájára kellene fókuszálni” - kiakadt a bíróra a Chelsea vezetőedzője

Az elmúlt pár meccsen új szokást hozott be a Chelsea a mérkőzéseken, a kezdősípszó előtt a játékosok a kezdőpontnál állnak össze a csapatmegbeszélésre. Ebbe “rondított” most bele a találkozó játékvezetője, Paul Tierney, aki ottmaradt a labdával a kezdőpontnál, így a hazaiak játékosai a bírót is körbeállták:

”Ha Paul jobban fókuszált volna a munkájára, hogy jó döntéseket hozzon, akkor ma kapnunk kellett volna egy tizenegyest” - mondta Rosenior.

”Szerintem senki nem mondhatja, hogy Woltemade nem rúgta meg Palmert a tizenhatoson belül. Beszélni fogok a PGMOL-lal, hogy miért történt ez ma” - tette hozzá Rosenior. “Csalódott vagyok, megvédem a játékosaimat”.

Ez a fajta “csapatmegbeszélés” először az Aston Villa játékosait akasztotta ki a két csapat birminghami meccsén, amikor a Kékek 4-1-re tudtak győzni a Villa Parkban. Liam Rosenior így fogalmazott az új “rituáléval” kapcsolatban: “Ennek semmi köze az ellenfél megzavarásához. Ezt a játékosok döntötték el, így akarnak egységet mutatni. Nagyon tetszik, nagyszerű csapat és élvezik egymás társaságát”.

Az ötlet kiötlője, a csapatkapitány Reece James hozzátette: “Ez a legjobb módszer, hogy átadjam az üzeneteimet a csapatnak”.

Forrás: BBC





