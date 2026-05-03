Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Liverpool 3-2-s vereséget szenvedett a Manchester United ellen az Old Traffordon. Szoboszlai Dominik fantasztikus gólt szerzett, és egy önzelen gólpasszt is kiosztott az MU ellen rangadón, azonban végül ez is kevés volt a pontszerzéshez.

Szoboszlai Dominik üzent a Manchester United szurkolóinak is

A nemzetközi sajtót körbejárta egy videó, ahol a lefújást követően a Szoboszlai Dominik a bajnoki trófeát mutogatja a mezén a Manchester United szurkolóinak.

A mindig jól értesült Fabrizio Romano információi szerint a mérkőzés után feszült volt a hangulat az Old Traffordon.

Más beszámolók szerint a magyar játékost kigúnyolták a Vörös Ördögök szurkolói, a 25 éves középpályás pedig így válaszolt az őt ért támadásokra.

