Szoboszlai DominikGetty Images
C. Kovács Attila

Szoboszlait gólja ellenére kigúnyolták a szurkolók – a válasza mindent vitt! + videó

Szoboszlai Dominik hiába szerzett gólt és gólpasszt, a rivális Manchester United szurkolói ennek ellenére kigúnyolták a Liverpool nyolcasát. Szoboszlai azonban frappáns választ adott az őt ért támadásokra. Mutatjuk a részleteket!

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Liverpool 3-2-s vereséget szenvedett a Manchester United ellen az Old Traffordon. Szoboszlai Dominik fantasztikus gólt szerzett, és egy önzelen gólpasszt is kiosztott az MU ellen rangadón, azonban végül ez is kevés volt a pontszerzéshez. 

Szoboszlai Dominik üzent a Manchester United szurkolóinak is

A nemzetközi sajtót körbejárta egy videó, ahol a lefújást követően a Szoboszlai Dominik a bajnoki trófeát mutogatja a mezén a Manchester United szurkolóinak.

A mindig jól értesült Fabrizio Romano információi szerint a mérkőzés után feszült volt a hangulat az Old Traffordon. 

Más beszámolók szerint a magyar játékost kigúnyolták a Vörös Ördögök szurkolói, a 25 éves középpályás pedig így válaszolt az őt ért támadásokra. 


Korábban arról is beszámoltunk, hogy Szoboszlai Dominik titokzatosan nyilatkozott a mérkőzés után.


