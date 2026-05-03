A Manchester United a Liverpoolt fogadta a Premier League 35. fordulójában vasárnap délután.

A magyar válogatott csapatkapitánya egy remek egyéni akció végén, a rosszabbik, bal lábával vette be a Manchester United kapuját a 47. percben, így a Liverpool 2-0-ról 2-1-e jött fel a rangadón.

Szoboszlai kilenc perccel később egy gólpasszt is kiosztott Cody Gakpónak.

Azonban hiába Szoboszlai Dominik minden erőfeszítése, a Manchester United Kobbie Mainoo bombájával végül 3-2-s győzelmet aratott a Liverpool ellen.



