Szoboszlai kimondta a kemény igazságot: ez a legnagyobb baj velünk, magyarokkal

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Red Bull Magyarország Instagram-oldalán ma már öt részlet is megjelent abból a nagy interjúból, amit Musimbe Dennis készített a magyar középpályással.

A témák között a teljesség igénye nélkül szerepel az apaság, a szeretet és a gyerekkori álmok, emellett pedig sosem hallott történetek is előkerültek, hogy jobban megismerjük Dominikot, az embert. Természetesen szó esik a sportról is, a válogatott csapatkapitánya mesél arról is, hogyan igyekszik segíteni a keret újoncait, illetve hogyan áll ahhoz, hogy újabban jobbhátvédként is számol vele a klubja.

Szoboszlai Dominik nevét lassan nemcsak a hazánkban, de a világon is mindenki nagyon jól ismeri. Nem telik el úgy nap, de már napszak sem, hogy ne találkoznánk a vele kapcsolatos hírekkel, videókkal az online portálokon, a közösségi médiában. Szinte minden rezdülést tudunk azzal kapcsolatban, hogy mi történik vele a pályán, legyen az egy apró, de annál jelentősebb pacsi az éppen debütáló honfitárssal vagy egy beszélgetés az ellenfélben játszó régi cimborával. Kevesebbet tudunk azonban Dominikről, az emberről, az édesapáról, a férjről vagy éppen arról a kisgyerekről, aki az azóta már valóra váltott álmait üldözte. A Red Bull ezért úgy döntött: a reptéren várva elviszi Dominiket egy jó hosszú körre Budapest utcáin.

A volán mögé Musimbe Dennis humorista ült, akit Dominik maga is nagyon kedvel, és akinek olyan szenzitívebb témákban is megnyílt, melyekben a hétköznapokban ritkán szokott. „Most valamiért azt gondolom még, nem szeretném, hogy focista legyen belőle, inkább teniszezzen. De aztán úgyis azt fogja csinálni, amihez kedve van” – meséli a Liverpool középpályása például hat hónapos kislányáról. Az autózásról készült videóban azt is elárulja Dominik, hogyan szokta együtt tölteni szabadidejét a csöppséggel.

„Szerintem nagyon sok a tehetséges gyerek Magyarországon, de nagy-nagy akarat, kitartás, lemondás kell hozzá, ha tényleg oda akarsz érni, amiről álmodsz. És még akkor sem száz százalék, hogy összejön. És van, aki azt mondja: nem fogok abba belemenni, hogy feláldozzam az életem egy talánért”

– így Dominik arról, mi kellhet ahhoz, hogy valaki hozzá hasonlóan valóra válthassa gyerekkori álmát.

„Mi magyarok szerintem nem merünk nagyot álmodni. Más sportágakban ott vagyunk a térképen, de fociban alábecsüljük magunkat. És ez nem jó. Én sosem becsültem alá magam. De ezt először egyénileg tudod eldönteni, aztán ha már sokan gondolkoznak így, akkor tud előrelépni az utánpótlás, a csapat vagy a klub”

– magyarázza meg a középpályás azt, hogy szerinte mi a magyar futball legnagyobb problémája.

„Nem vagyunk ölelkezősek, nem mutatjuk ki annyira, hogy szeretjük egymást, de tudjuk mind a ketten”

– ezt már édesapjával való kapcsolatáról meséli Dominik.

„Nekem így a párkapcsolataimban is nehéz volt kimutatnom a szeretetemet, de mióta megismerkedtem Borkával, máshogy próbálom csinálni.”

Az utazás során az is szóba került: mennyiben más a Liverpoolban sokszor jobbhátvédet játszani, mint megszokott helyén, a középpályán szerepelni.

„A középpályás szerintem a legnehezebb pozíció, mert jönnek elölről, hátulról, jobbról, balról. Ha jobbvédőt játszol, akkor jobb oldalról evidens, hogy nem jönnek, mert ott a nézők vannak. Előtted van az egész pálya, onnan mindent látsz. És mivel hozzá vagy szokva ahhoz, hogy folyamatosan nézned kell körbe-körbe a középpályán, hogy mi, merre, hány méter, ha kimész a szélére, úgy érzed, ez nyaralás. Van időd, látsz mindent, látsz mindenkit”

– meséli a két poszt közti különbségről, majd a videóban azt is elárulja, szeret-e jobbhátvédként játszani.

És mindez csak egy kis ízelítő a rengeteg témából, amit Dominik és Dennis érintett. A videóban a labdarúgó mesél például a meccs előtti rituáléiról, de azt is megtudjuk, milyen gondolatok cikáznak a fejében az öltözőben egy-egy meccs után, amin ő volt a főszereplő. Megtudjuk, milyen érzés volt először több tízezres közönség előtt pályára lépni, és hogyan képes arra, hogy meccsről meccsre folyamatosan kiemelkedőt nyújtson a világ legerősebb bajnokságának egyik legjobb klubjában.

Természetesen a válogatottról is esik bőven szó, például, amikor 2023-ban a Puskás Arénában a szurkolókhoz szólt a mikrofonba az Európa-bajnokságra való kijutás után. Titkokat árul el nekünk arról, hogyan szokta segíteni az újoncok beilleszkedését a csapatba, és, hogyan veszi le a vállukról a terhet a mérkőzések első öt percében – de a Marco Rossi szövetségi kapitánnyal való kapcsolatáról is tudunk meg eddig nem hallott érdekességeket. Mindeközben persze a könnyedebb témákról sem feledkeznek meg: megtudjuk, Dominik mennyit foglalkozik a hajával egy-egy meccs előtt; mit csinál a szabadidejében; milyen autói vannak; mit és mennyit eszik; hány barátja van; milyen filmeket néz és melyek a kedvenc sorozatai.

Az út végén pedig Dennis arra kéri, adjon tanácsot a fiataloknak, akik szeretnének a nyomdokába lépni – ezt biztosan érdemes lesz megfogadni!

Szoboszlai Dominik a beszélgetés során olyan részleteket is elárult szerelmi életéről, amiről eddig soha nem beszélt a nagy nyilvánosság előtt.

A teljes beszélgetést itt nézheted vissza:





