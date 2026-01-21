Mint ismert, a Liverpool 3-0-s győzelmet aratott az Olympique Marseille ellen a Bajnokok Ligája alapszakaszának hetedik fordulójában szerda este. A találkozó hőse Szoboszlai Dominik volt, aki egy remek szabadrúgás után talált be az első félidő hosszabbításában. A 25 éves középpályást a mérkőzés után a mérkőzés emberének is megválasztották. A magyar játékos a lefújást követően a TNT Sports stábjának nyilatkozott.

„Nagyon jó teljesítményt nyújtottunk, boldog vagyok, ugyanakkor nem volt könnyű meccs. Tudjuk, hogy mire vagyunk képesek, tudjuk, hogy az edzőnk mire képes, ezt ma meg is mutattuk, elvittük a három pontot”

– kezdte értékelését a TNT Sportsnak Szoboszlai.

Kiderült, mi a titka Szoboszlai szabadrúgásának

„Megcsináltam a házi feladatot. Azt mondták, senki sem fekszik a sorfalban, próbáljam meg laposan, így is tettem, megpróbáltam, sikerült!”

– idézte fel szabadrúgásgólját, majd arra is válaszolt, hogy Mohamed Szalah vagy ő a Liverpool első számú szabadrúgás felelőse:

„Mindig megbeszéljük a meccs közben, egy-egy szabadrúgás, annak a szöge kinek állna jobban, ki érzi magában a sanszot, hogy belője. Ha azt mondják, próbáljam meg én, elvállalom.”

„Nagyon boldog vagyok, hogy Szalah visszatért, a pályán és a pályán kívül is segíti a csapatot. Nagyon közel állok hozzá, szeretek vele együtt játszani, s megannyiszor megmutatta már, hogy képes meccseket eldönteni.”

– áradozott Szalahról a magyar játékos.

A Liverpool immár tizenhárom mérkőzés óta veretlen, ám Szoboszlai szerint a sok döntetlen nem mindig elfogadható:

„Vannak meccsek, amiket egyszerűen muszáj megnyerned, ha a Liverpoolban játszol, főleg az Anfielden, ilyen szurkolókkal a hátad mögött, ez pedig az utóbbi időben nem mindig sikerült. Fontos, hogy jól játszunk, de a legfontosabb, hogy meccseket nyerjünk. Dolgozunk a játékunkon, remélhetőleg ez a siker is abban segít, hogy jó úton haladjunk tovább.”

– zárta gondolatait a Liverpool nyolcasa.

Szoboszlai Dominik élete formájában focizik

Szoboszlai Dominik remek formában futballozik a BL-ben: hét alapszakasz-találkozón eddig négy gólt szerzett és három gólpasszt adott, miközben a Liverpool már a negyedik helyen áll a tabellán. A marseille-i összecsapáson a passzainak 85 százaléka célba ért, és több mint 11 kilométert tett meg a pályán, gyakorlatilag mindenhol feltűnt.