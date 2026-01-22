Az Anfield Road népe nem fogja vissza magát, ha a magyar válogatott csapatkapitányáról van szó. Íme a legforróbb szurkolói reakciók a Marseille elleni „meccs embere" teljesítmény után:

„Micsoda futballista. Zseni. Ő a jövő legendája és a jövő kapitánya!”

„Messze Szoboszlai Dominik a csapatunk legfontosabb játékosa! Tényleg ő a mi Gerrardunk.”

„Szoboszlai az idény legjobb játékosa, jelenleg a világ legjobb középpályása!”

„Ez a srác csak bombagólokat tud rúgni!”

Utóbbi kijelentés nem véletlen, hiszen Szoboszlai nemrég elképesztő szabadrúgásgólt ragasztott a Marseille hálójába, amivel eldöntötte a BL-összecsapást is. A drukkerek imádják a technikáját, aminek a titkáról nemrég egy exkluzív interjúban vallott.

A rajongás oly mértékű, hogy van, aki már most megfenyegette a vezetőséget:

„Liverpool! Ha elengeditek Szoboszlait, akár ingyen, akár pénzért, sosem bocsátom meg nektek!”

Úgy tűnik, Steven Gerrard 8-as meze végre méltó utódra talált. Szoboszlai nemcsak egy játékos a sok közül, hanem a Vörösök új korszakának legfényesebb csillaga.