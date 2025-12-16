Hová tűnt Szoboszlai Dominik? A Liverpool játékosai a kórházban jártak + fotók

A decemberi hagyománynak megfelelően a vörösök játékosai és stábja időt töltött a liverpooli intézményben, hogy egy kis ünnepi hangulatot, és egy kis mosolyt varázsoljon a gyermekek arcára.

Arne Slot és tanítányai találkoztak a gyerekekkel és a szüleikkel, valamint az Alder Hey Gyermekkórház dolgózóival is. A játékosok és a gyerekek jól láthatóan élvezték az együtt töltött időt, játszottak, labdáztak, közös fotókat készítettek. A Liverpool játékosai pedig nem érkeztek üres kézzel, liverpool ajándékcsomagokat osztottak szét a gyerekek között.

„Imádok idejönni a srácokkal, és mosolyt csalni a gyerekek, a személyzet és a családok arcára" – nyilatkozta a klub sajátnevelésű játékosa, Curtis Jones a klub honlapjának.

Két jó barát hiányzott csak

A magyar kontingensből egyedül Kerkez Milos volt jelen, Szoboszlai Dominik valószínűleg sérülése miatt nem utazott el a csapattal.

A magyar játékos barátja, Mohamed Szalah sem tette tiszteletét a Gyermekkórházban, ugyanis hétfőn már elutazott Marokkóba, hogy hazáját képviselje az Afrikai Nemzetek Kupáján.

Arról korábban többször is beszámoltunk, mennyire súlyos a 25 éves magyar játékos bokasérülése:

