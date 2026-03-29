Szoboszlai váratlan vallomása mindenkit meglepett! + fotók

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a magyar válogatott 1-0-s győzelmet aratott a szlovénok elleni felkészülési mérkőzésen a Puskás Arénában. A mindent eldöntő gólt Schön Szabolcs szerezte a 79. percben.

Szoboszlai Dominik a mérkőzés másnapján egy rövid Instagram-bejegyzésben írta le érzéseit:

Jó újra itthon, veletek!

– írta közösségi oldalán Szoboszlai.

A magyar válogatottra kedden újabb felkészülési mérkőzés vár, Szoboszlai Dominikék Görögországot fogadják, szintén a Puskás Arénában.

