Horváth Róbert Gábor

Szurkolói kritika zúdult Szoboszlaira: kemény reakciók Liverpoolból

Komoly visszhangot váltott ki Szoboszlai Dominik nyilatkozata az Liverpool FC legutóbbi bajnokija után. A magyar válogatott középpályás a Tottenham Hotspur elleni 1–1-es döntetlent követően a szurkolók stadionból való korai távozását kritizálta, hangsúlyozva, hogy a csapatnak a nehéz pillanatokban is szüksége van a támogatásra.

Szavai azonban nem arattak osztatlan sikert az angol szurkolók körében. A több százezres követőtáborral rendelkező Rousing The Kop hosszabb cikkben reagált a középpályás kijelentéseire, és élesen bírálta a játékost.  

A portál ugyan elismerte, hogy Szoboszlai az idény egyik legjobb liverpooli teljesítményét nyújtotta, de hozzátették: ez önmagában nem jelent magas mércét a csapat jelenlegi formáját tekintve. Kritikájukban azt írták, hogy a magyar futballista játéka több alkalommal is a csapat problémáit tükrözte, kiemelve a pontatlan labdakezelést, a túlzott magabiztosságot és az ütközések utáni reakcióit. Megfogalmazásuk szerint „a futball-primadonna archetípusát” testesíti meg.  

Az írás hangsúlyozza: a Liverpool játékosai – köztük Szoboszlai – nem abban a helyzetben vannak, hogy a szurkolók hozzáállását bírálják. A szerzők emlékeztetnek arra, hogy a drukkerek a szezon több mélypontján is kitartottak a csapat mellett, például a Nottingham Forest elleni 0–3-as, illetve a PSV Eindhoven elleni 1–4-es vereség után is.  

A cikk szerint ugyanakkor a türelem nem végtelen: „a Liverpool szurkolói a legjobbak közé tartoznak, de azt is tudják, mikor nézik őket bolondnak.”  

A kritikában az is szerepel, hogy a csapat – Arne Slot irányítása alatt – hosszú idő óta nem látott gyenge teljesítményt nyújt, és a játékosok nem érzékelik kellően a helyzet súlyosságát. Bár Szoboszlai munkamorálját nem kérdőjelezik meg, a hangnem egyértelmű: a szurkolók szerint a pályán nyújtott teljesítménynek kellene elsődlegesen választ adnia a kritikákra.  

A vita jól mutatja, hogy a klub körül növekvő feszültség már nemcsak az eredményekben, hanem a játékosok és a szurkolók közötti kommunikációban is egyre élesebben megjelenik.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Szoboszlai Dominik fantasztikus szabadrúgást gólt szerzett a végül 1-1-es döntetlennel zárult bajnoki rangadón. 

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
