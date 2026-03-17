Szavai azonban nem arattak osztatlan sikert az angol szurkolók körében. A több százezres követőtáborral rendelkező Rousing The Kop hosszabb cikkben reagált a középpályás kijelentéseire, és élesen bírálta a játékost.
A portál ugyan elismerte, hogy Szoboszlai az idény egyik legjobb liverpooli teljesítményét nyújtotta, de hozzátették: ez önmagában nem jelent magas mércét a csapat jelenlegi formáját tekintve. Kritikájukban azt írták, hogy a magyar futballista játéka több alkalommal is a csapat problémáit tükrözte, kiemelve a pontatlan labdakezelést, a túlzott magabiztosságot és az ütközések utáni reakcióit. Megfogalmazásuk szerint „a futball-primadonna archetípusát” testesíti meg.
Az írás hangsúlyozza: a Liverpool játékosai – köztük Szoboszlai – nem abban a helyzetben vannak, hogy a szurkolók hozzáállását bírálják. A szerzők emlékeztetnek arra, hogy a drukkerek a szezon több mélypontján is kitartottak a csapat mellett, például a Nottingham Forest elleni 0–3-as, illetve a PSV Eindhoven elleni 1–4-es vereség után is.
A cikk szerint ugyanakkor a türelem nem végtelen: „a Liverpool szurkolói a legjobbak közé tartoznak, de azt is tudják, mikor nézik őket bolondnak.”
A kritikában az is szerepel, hogy a csapat – Arne Slot irányítása alatt – hosszú idő óta nem látott gyenge teljesítményt nyújt, és a játékosok nem érzékelik kellően a helyzet súlyosságát. Bár Szoboszlai munkamorálját nem kérdőjelezik meg, a hangnem egyértelmű: a szurkolók szerint a pályán nyújtott teljesítménynek kellene elsődlegesen választ adnia a kritikákra.
A vita jól mutatja, hogy a klub körül növekvő feszültség már nemcsak az eredményekben, hanem a játékosok és a szurkolók közötti kommunikációban is egyre élesebben megjelenik.
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Szoboszlai Dominik fantasztikus szabadrúgást gólt szerzett a végül 1-1-es döntetlennel zárult bajnoki rangadón.
