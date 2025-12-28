Szoboszlai KerkezGetty Images
Szoboszlai lett a főszerplő a Liverpool meccse után + videó

Tegnap este a Liverpool 2-1 arányban legyőzte a sereghajtó Wolverhamptont a Premier League 18. fordulójában, így már a negyedikek a vörösök a bajnokságban. A lefújás után a sárga lapos eltiltása miatt nem játszó Szoboszlai Dominik elsőként gratulált a meccs végén a pályát elhagyó csapattársainak, derült ki a Liverpool hivatalos Instagram-oldalára feltöltött videóból.

Ahogy arról beszámoltunk, megszerezte Florian Wirtz első bajnoki gólját liverpooli mezben, és ha nehezen is, de legyűrték a negatív rekordokat döntögető Wolvest. De a mérkőzés nem csak Wirtz első gólja miatt maradt emlékezetes, hiszen a tragikusan fiatalon elhunyt Diogo Jota két volt csapata először találkozott a szörnyű baleset óta, és Jota gyermekei kísérték ki Virgil van Dijk-ot a meccs előtt.

A mérkőzés után pedig az eltiltott Szoboszlai lejött a pálya szélére, hogy gratuláljon társainak, akik láthatóan örömmel fogadták a magyar válogatott csapatkapitányát. A mérkőzést végigjátszó Kerkez Milos is sorra került, akit láthatóan nagyon zavart valami, pedig meggyőzően játszott végig a meccsen mind támadásban és védekezésben.

A Liverpool győzelmével befért a top4-be, és legközeleb újév napján a Leeds Unitedet látják vendégül az Anfielden, és Szoboszlai Dominik is visszatérhet eltiltása után.

